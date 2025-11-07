Соломия Витвицкая призналась в серьезных проблемах со зрением и раскрыла свой диагноз: "Надо лечить"

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Ведущая ТСН и журналистка Соломия Витвицкая откровенно рассказала о проблемах со зрением.

Наболевшим знаменитость поделилась в Instagram-stories. Соломия Витвицкая говорит, что в последнее время у нее резко ухудшилось зрение. Ведущая обращалась за помощью в различные клиники. Знаменитости лишь приписывали капли и уверяли, что со временем ситуация улучшится. Но, как оказалось, это неправда.

"В последнее время резко упало зрение. Я обращалась в разные клиники - выписывали капли и все. Мол, операция не показана. Сейчас вижу близко, с возрастом буду видеть далеко и соответственно выровняется зрение. Но, как оказалось, это миф...", - поделилась ведущая.

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Наконец, Соломия Витвицкая таки нашла своего специалиста. Знаменитости поставили диагноз сухой глаз. Ведущей, конечно же, назначили специальные капли. Но не только таким образом надо лечить глаз. Соломия Витвицкая будет ходить на процедуры и выполнять дома специальный уход, чтобы улучшить свое зрение.

"Диагноз - сухой глаз. И его надо лечить не только каплями. Поэтому, процедуры в клинике и домашний уход могут помочь исправить ситуацию. Собственно, этим сейчас и занимаюсь", - поделилась ведущая.

