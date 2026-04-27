Соломия Витвицкая раскрыла, как узнала о беременности и как отреагировал жених: "Мы не ожидали"

Соломия Витвицкая с женихом / © пресслужба каналу "1+1"

Ведущая 1+1 Соломия Витвицкая, которая ждет рождения первенца, рассекретила, как узнала о беременности и какой была реакция у ее жениха-военного Алексея Ситайло.

Знаменитость поделилась подробностями о своем состоянии в эфире "Сніданку з 1+1". Ведущая признается, что новость о пополнении в семье стала для них с возлюбленным настоящей неожиданностью. Более того, Витвицкая и не сразу узнала о беременности, а уже когда находилась на втором месяце. У знаменитости внезапно начался токсикоз. Тест показал, что знаменитость беременна. Пара очень сильно обрадовалась будущему пополнению в семье. Кстати, жених Соломии начал подозревать беременность даже раньше, чем она сама об этом узнала.

"Мы этого не ожидали. Я узнала, что я беременна, когда была уже как два месяца в положении. На работе начался токсикоз, дома я сделала тест и поняла, что это не случайность или какое-то пищевое отравление. Также у меня была операция в декабре, септопластика, я выравнивала носовую перегородку, и я думала, что, возможно, мое плохое самочувствие связано с периодом реабилитации", - вспоминает ведущая.

Пол будущего ребенка пара пока не знает. Правда, ведущая признается, что им пророчат девочку. Поэтому, Витвицкая и ее муж уже определились с именем, если это будет дочь. Знаменитость его не раскрывает, но уверяет, что это будет традиционно украинское.

"Как будет - так будет. Основные правдивые УЗИ еще впереди, возможно, на этой неделе расскажу. Но с девочкой с именем мы уже определились, но если будет мальчик, будет значительно сложнее. Хотим очень красивое украинское имя", - говорит Витвицкая.

На вопрос о декретном отпуске, Соломия рассказала, что пока не торопится с решением и планирует ориентироваться прежде всего на самочувствие. Если понадобится, то ведущая возьмет паузу в работе.

"Посмотрим по самочувствию, ведь это зависит больше не от возраста, а от физиологических моментов. У меня есть подруги разного возраста, которые по-разному переживали это состояние. Посмотрим. Возможно, это будет полудекрет", - отметила ведущая.

Напомним, о своих отношениях с Алексеем Ситайло Соломия Витвицкая впервые рассказала в начале 2024 года. Пара познакомилась во время волонтерских инициатив, когда ведущая помогала военным на передовой. В феврале 2025 года они обручились, но не торопились с громкими празднованиями во время войны.

