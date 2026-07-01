Соломия Витвицкая раскрыла, какой была ее свадьба с женихом-военным: "Все сплошная импровизация"

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Ведущая ТСН Соломия Витвицкая рассекретила, какой была ее свадьба с женихом-военным Алексеем Ситайлом.

Пара обручилась еще полтора года назад. Однако с женитьбой они не спешили. Ведущей было не до празднований во время войны. Но когда Соломия Витвицкая забеременела, Алексей Ситайло решил жениться, поскольку убежден, что малыш должен родиться в браке.

Ведущая в интервью kp.ua говорит, что они поначалу думали организовать свадьбу. Однако празднование было не так-то легко и устроить, поскольку родные пары живут в разных городах. Наконец, влюбленные решили уехать в отпуск в Закарпатье, там пожениться и заодно отгулять свадьбу.

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Соломия Витвицкая с мужем / © instagram.com/solomiyavitvitska

«Когда узнали, что мы в ожидании первенца, Олекса сам сказал: „Некуда откладывать. Дети должны рождаться в официальном браке“. У него такая позиция. Сначала думали, может быть, собрать родственников. Планировали, в каком городе все организовать, потому что мои живут во Львове, а семья Олексы — в Житомирской области. А у нас еще идет ремонт, это огромные затраты. Но Олекса принял волевое решение, что мы вдвоем поедем в отпуск. Решили ехать в Закарпатье. И мой день рождения отпраздновать и, соответственно, там пожениться», — делится знаменитость.

Наконец, свадьба Соломии Витвицкой и Алексея Ситайла была сплошной импровизацией. Подруга помогла ведущей с образом, знаменитость случайно наткнулась на фотографа. Всего на свадьбе пары было восемь гостей. Ведущая признается, что все было камерно и интимно и ей очень понравился такой формат.

Соломия Витвицкая с мужем / © instagram.com/solomiyavitvitska

«Из родственников вообще никого не было. Были наши друзья, у которых мы, собственно, и остановились. Была моя подруга. Кум Олексы, его лучший друг, решил сделать сюрприз и приехал к нам с семьей. Фактически на свадьбе нас должно было быть шестеро вместе с нами, а было десять. Заказали столик в ресторане. И это была прекрасная возможность пообщаться с каждым, уделить внимание друг другу. Мне очень понравился формат. И все сплошная импровизация», — отметила знаменитость.

Напомним, в конце июня Соломия Витвицкая вышла замуж за Алексея Ситайла. Ведущая уже показывала фото с их свадьбы.

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