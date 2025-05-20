- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 1234
- Время на прочтение
- 1 мин
Соломия Витвицкая рассекретила, как познакомилась с женихом-военным и как начался их роман
Парочка знала друг друга еще до полномасштабной войны, но тогда они не общались.
Ведущая 1+1 Соломия Витвицкая рассекретила, как познакомилась с женихом, военным Алексеем Ситайлом .
Парочка знала друг друга еще до начала полномасштабной войны в Украине. У них были общие знакомые, поэтому они пересекались несколько раз на их праздниках. Витвицкая и Ситайло начали общение уже после 24 февраля 2022 года. Тогда военный обратился к ведущей как к волонтеру с просьбой помочь закрыть потребность его подразделения.
"Мы виделись дважды, возможно, трижды на днях рождения наших общих друзей еще до полномасштабного вторжения. Но не общались совсем. После начала полномасштабки Алексей вступил в ВСУ, впоследствии обратился за помощью ко мне как к волонтеру", - поделилась ведущая.
Соломия Витвицкая говорит, что не сразу вспомнила Алексея. В конце концов она помогла закрыть потребности его подразделения, и пара начала поддерживать дружескую связь. Знаменитость делится, что так было довольно длительный период, после чего их дружба переросла в романтические отношения.
"Я тогда и не сразу поняла, кто именно мне пишет, потому что обращалось много военных, а Олексу я не помнила. Думаю, несколько лет до этого точно не виделись. Я помогала закрыть потребности подразделения. И довольно долго это было только дружеское общение...", - поделилась знаменитость.
Напомним, недавно жених ведущей Леси Никитюк рассекретил историю их знакомства. Военный Дмитрий Бабчук сделал это оригинальным способом.