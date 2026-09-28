Соломия Витвицкая рассекретила оригинальное имя новорожденного сына: "Хотели красивое и сильное"

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Украинская ведущая Соломия Витвицкая рассекретила, как назвала новорожденного сына.

Знаменитость 26 сентября впервые стала мамой. Она уже показывала фото малыша, но не торопилась рассекречивать его имя. Наконец ведущая приоткрыла завесу. Соломия Витвицкая говорит, что с мужем выбирала именно украинское имя. Наконец супруги остановились на Устиме. Кстати, это имя предложил именно муж ведущей — Алекса Ситайло.

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«Мы с Алексой хотели именно украинское имя — красивое, сильное и такое, которое будет подходить нашему сыну. Устим — имя, которое предложил Алекса. А потом мы выяснили, что оно походит от латинского „justus“ — „справедливый“, для нас это стало особенно символично, потому что свою жизнь и профессию Алекса связал с юстицией», — говорит ведущая.

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Соломия Витвицкая с мужем и сыном / © instagram.com/solomiyavitvitska

Кстати, с именем супруги определились как раз незадолго до родов. Соломия Витвицкая говорит, что в этом тоже есть свой символиз, мол, малыш почувствовал, что пора появляться на свет.

«Как только мы определились с именем — наш сын, кажется, тоже сразу решил, что нам пора встретиться. Да еще и выбрал неслучайную дату: нам подсказали, что по цифровой психологии, 26-го рождаются люди с обостренным чувством справедливости», — делится ведущая.

Напомним, недавно Соломия Витвицкая призналась, чему сейчас учится в роддоме. Знаменитость показала, как проходят первые дни с малышом.

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