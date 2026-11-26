Соломия Витвицкая с сыном / © instagram.com/solomiyavitvitska

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В семье украинской ведущей Саломеи Витвицкой особенная дата. 26 ноября крохотному сынишке знаменитости исполняется уже два месяца.

Ведущая хочет запечатлеть в памяти каждый момент взросления Устима. Так что по случаю этой особенной даты она поделилась тематическим фотосетом. На снимках Соломия Витвицкая позировала с мужем-военным Алексеем Ситайло и сыном. Все они были одеты в белые наряды. Тем временем ведущая дополнила образ макияжем и украшениями, а черные волосы она распустила. К слову, кадры были сделаны в первые дни жизни малыша.

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Соломия Витвицкая с мужем и сыном / © instagram.com/solomiyavitvitska

Также Соломия Витвицкая растрогала первыми двумя месяцами жизни Устима. Знаменитость признается, что малыш очень быстро растет и меняется. Но вместе с тем мальчик успевает радовать родителей своими достижениями: первыми улыбками и звуками. Тем временем, Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло учатся быть для Устима лучшими родителями.

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Соломия Витвицкая с сыном / © instagram.com/solomiyavitvitska

«Два месяца Устиму. Пока мир для него — это наши руки, голоса и тепло. Он меняется каждый день и так быстро растет и постоянно радует нас своими достижениями: первые улыбки, первые звуки. А мы все это время учимся быть родителями этого маленького мальчика. Успеть сохранить эти первые дни нашего малыша — одна из лучших идей», — делится ведущая.

Муж Соломии Витвицкой с их сыном / © instagram.com/solomiyavitvitska

Напомним, недавно Соломия Витвицкая вблизи показала лицо сынишки. Тем временем подруга ведущей — певица Светлана Тарабарова — подготовила ей особенный сюрприз.

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