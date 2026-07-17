Соломия Витвицкая резко ответила критикам, осуждающим ее беременность в 46 лет

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Украинская ведущая Саломея Витвицкая ответила на критику беременности в 46-летнем возрасте.

Так, звезда активно транслирует свою жизнь в новом статусе в соцсетях. Она не скрывает правды и делится о подготовке к материнству без украшений. И все же в комментариях находятся те, кто не успокоится из-за возраста будущей мамы.

Ведущая уже не выдержала и в Facebook написала пост, где отметила, что за такими неуместными комментариями чувствуется «боль, страх, разочарование, собственные травмы и предубеждения». Беременная Витвицкая подчеркнула, что своими публикациями она наоборот пытается внушить веру в других женщин, проходящих подобный путь.

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«Я делюсь своей историей, совсем не для того, чтобы вызвать зависть или получить одобрение. Я делюсь ею, потому что знаю: сегодня многие женщины боятся рожать из-за войны, возраста, устаревших стереотипов, чужого осуждения. Если моя история даст хотя бы одной женщине надежду, что мечты не имеют срока годности, что материнство — это не повод для стыда или порицания, а большое счастье, значит, я не зря была откровенной», — отметила знаменитость.

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия добавила, что «не обязана жить по чужим сценариям» и призвала быть «добрее друг друга и счастливее». В то же время вспомнила и приятные комментарии и поблагодарила поклонников за поддержку.

Отметим, впервые о беременности Соломия Витвицкая заявила весной этого года, когда имела уже заметно округлый животик. Вскоре после того звезда обручилась с военным Алексеем Ситайло. Будущие родители ожидают сына.

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