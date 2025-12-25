- Дата публикации
Соломия Витвицкая с женихом погостила у звездной кумы и показала их развлечения на Рождество
Светлана Тарабарова собрала большую компанию на Святвечер.
Ведущая ТСН и журналистка Соломия Витвицкая встретилась с кумой Светланой Тарабаровой на Святвечер.
Так, звезды с семьями и друзьями отпраздновали Рождество, выбрав традиционные наряды и соответственно украсив дом. Соломия с женихом, военным Алексеем Ситайло посетила просторный дом певицы. Вместе с детьми Светланы они пробовали блюда, пели и развлекались. В лучших традициях дом посетили юные колядники и звездные кумовья тоже подпевали на пороге.
Во время уютного Святвечера артистка с дочкой Марией также исполнила знаменитого «Щедрика». При этом за пианино сидела сама девочка и продемонстрировала гостям свой музыкальный талант. А на память о таких невероятных эмоциях все присутствующие собрались для совместного фото на фоне елки. А также вместе спели еще колядок.
«Счастливого Рождества, хочу оставить эти теплые воспоминания здесь навсегда», — восхитила Соломия.
