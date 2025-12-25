Соломия Витвицкая с женихом погостила у звездной кумы и показала их развлечения на Рождество

Соломия Витвицкая, Светлана Тарабарова и ее дети / © instagram.com/solomiyavitvitska

Ведущая ТСН и журналистка Соломия Витвицкая встретилась с кумой Светланой Тарабаровой на Святвечер.

Так, звезды с семьями и друзьями отпраздновали Рождество, выбрав традиционные наряды и соответственно украсив дом. Соломия с женихом, военным Алексеем Ситайло посетила просторный дом певицы. Вместе с детьми Светланы они пробовали блюда, пели и развлекались. В лучших традициях дом посетили юные колядники и звездные кумовья тоже подпевали на пороге.

Соломия Витвицкая с женихом / © instagram.com/solomiyavitvitska

Пост Соломии Витвицкой / © instagram.com/solomiyavitvitska

Во время уютного Святвечера артистка с дочкой Марией также исполнила знаменитого «Щедрика». При этом за пианино сидела сама девочка и продемонстрировала гостям свой музыкальный талант. А на память о таких невероятных эмоциях все присутствующие собрались для совместного фото на фоне елки. А также вместе спели еще колядок.

Светлана Тарабарова с дочерью / © instagram.com/solomiyavitvitska

Пост Соломии Витвицкой / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая с детьми Светланы Тарабаровой / © instagram.com/solomiyavitvitska

«Счастливого Рождества, хочу оставить эти теплые воспоминания здесь навсегда», — восхитила Соломия.

