- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 383
- Время на прочтение
- 1 мин
Соломия Витвицкая с женихом приехала к отцу и показала, как они проводят время в Житомире
Семейству дома не сиделось, поэтому они отправились на прогулку.
Ведущая ТСН и журналистка Соломия Витвицкая с женихом, военным Алексеем Ситайло, приехала в Житомир.
Там они встретились с папой знаменитости. В своем Instagram Соломия Витвицкая уже показала, как проводит время с "любимыми мужчинами". Дома семейству не сиделось. Они все вместе отправились гулять по улицам Житомира.
Успела Соломия Витвицкая насладиться кофе и вкусненькими пирожными в местных кафе, а также попасть на книжный форум. Там на сцене выступала поэтесса Татьяна Власова. Кроме того, ведущая смогла взять автограф у писательницы Марии Матиос.
"Прогулка по Житомиру с любимыми мужчинами: женихом и папой. Еще и повезло попасть на книжный форум и услышать со сцены Татьяну Власову, и получить автограф Марии Матиос", - поделилась ведущая.
