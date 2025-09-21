Соломия Витвицкая с женихом приехала к отцу и показала, как они проводят время в Житомире

Соломия Витвицкая с отцом и женихом / © instagram.com/solomiyavitvitska

Ведущая ТСН и журналистка Соломия Витвицкая с женихом, военным Алексеем Ситайло, приехала в Житомир.

Там они встретились с папой знаменитости. В своем Instagram Соломия Витвицкая уже показала, как проводит время с "любимыми мужчинами". Дома семейству не сиделось. Они все вместе отправились гулять по улицам Житомира.

Соломия Витвицкая с отцом / © instagram.com/solomiyavitvitska

Успела Соломия Витвицкая насладиться кофе и вкусненькими пирожными в местных кафе, а также попасть на книжный форум. Там на сцене выступала поэтесса Татьяна Власова. Кроме того, ведущая смогла взять автограф у писательницы Марии Матиос.

"Прогулка по Житомиру с любимыми мужчинами: женихом и папой. Еще и повезло попасть на книжный форум и услышать со сцены Татьяну Власову, и получить автограф Марии Матиос", - поделилась ведущая.

Соломия Витвицкая с отцом и женихом / © instagram.com/solomiyavitvitska

