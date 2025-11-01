ТСН в социальных сетях

Гламур
348
1 мин

Соломия Витвицкая стала рыжеволосой и в эффектном образе попозировала на балконе в центре Киева

Знаменитость примерила новый образ.

Валерия Сулима
Соломия Витвицкая

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Ведущая ТСН и журналистка Соломия Витвицкая неожиданно стала рыжеволосой и устроила эффектный фотосет на балконе одного из отелей.

Знаменитость примерила кардинально новый образ. Ведущая уже много лет является брюнеткой. Впрочем, Витвицкой захотелось перемен. Поэтому, она стала рыжеволосой. Правда, Соломия свои волосы, конечно же, не красила, а просто воспользовалась париком.

Ведущая сделала нюдовый макияж, надела черное платье с воротником и снялась в фотосете. Соломия Витвицкая позировала перед объективом фотокамеры на балконе одного из отелей, который расположен в самом центре Киева.

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Кстати, знаменитость также заверила, что это не образ на Хэллоуин. Ведущая просто решила поэкспериментировать со своим внешним видом.

"Я не праздную Хэллоуин. А вы? Просто решила поэкспериментировать с моим образом", - поделилась знаменитость.

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Напомним, недавно актриса "Женского Квартала" Алина Блажкевич тоже решилась на эксперимент со своим внешним видом. Артистка состригла длинные волосы и похвасталась новой прической.

348
