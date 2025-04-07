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Соломия Витвицкая восхитила встречей с женихом-воином в живописном месте: куда поехала пара
Возлюбленные устроили фотосессию посреди гор.
Ведущая 1+1 Соломия Витвицкая, которая недавно заговорила о свадьбе с женихом Алексеем Ситайлом, поделилась кадрами с их совместного отдыха.
Так, звезда взяла долгожданный отпуск, чтобы встретиться с возлюбленным, который служит в ВСУ. Вместе пара с семьей уехала в Карпаты. В своем фотоблоге Соломия опубликовала серию счастливых фото с импровизированной фотосессии, во время которой попозировала в объятиях и поцелуях Алексея.
Во время поездки молодожены наслаждались местными видами и катались на лыжах и подъемнике перед закрытием сезона. Витвицкая также успела поделиться эмоциями от неожиданной снежной погоды в Украине посреди весны.
"7 апреля 2025 года. Закрываем сезон: неожиданно и так сказочно! Потому что снега насыпало больше, чем за весь сезон", — отметила ведущая.
В комментариях поклонники порадовались за звездную пару и оставили множество эмоджи в форме сердечек и огоньков.
Класс! Вот вы еще снега застали
Очень красиво
Моя любимая пара
Напомним, недавно актер Владимир Гладкий честно признался, пойдет ли воевать в случае вручения ему повестки.