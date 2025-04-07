Соломия Витвицкая восхитила встречей с женихом-воином в живописном месте: куда поехала пара

Соломия Витвицкая с женихом / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Ведущая 1+1 Соломия Витвицкая, которая недавно заговорила о свадьбе с женихом Алексеем Ситайлом, поделилась кадрами с их совместного отдыха.

Так, звезда взяла долгожданный отпуск, чтобы встретиться с возлюбленным, который служит в ВСУ. Вместе пара с семьей уехала в Карпаты. В своем фотоблоге Соломия опубликовала серию счастливых фото с импровизированной фотосессии, во время которой попозировала в объятиях и поцелуях Алексея.

Соломия Витвицкая с женихом / © instagram.com/solomiyavitvitska

Во время поездки молодожены наслаждались местными видами и катались на лыжах и подъемнике перед закрытием сезона. Витвицкая также успела поделиться эмоциями от неожиданной снежной погоды в Украине посреди весны.

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Соломия Витвицкая с женихом / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая с женихом / © instagram.com/solomiyavitvitska

"7 апреля 2025 года. Закрываем сезон: неожиданно и так сказочно! Потому что снега насыпало больше, чем за весь сезон", — отметила ведущая.

В комментариях поклонники порадовались за звездную пару и оставили множество эмоджи в форме сердечек и огоньков.

Класс! Вот вы еще снега застали

Очень красиво

Моя любимая пара

Напомним, недавно актер Владимир Гладкий честно признался, пойдет ли воевать в случае вручения ему повестки.