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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
113
Время на прочтение
1 мин

Соломия Витвицкая восхитила встречей с женихом-воином в живописном месте: куда поехала пара

Возлюбленные устроили фотосессию посреди гор.

Автор публикации
Валерия Гажала Валерия Гажала
Соломия Витвицкая с женихом

Соломия Витвицкая с женихом / © instagram.com/solomiyavitvitska

Ведущая 1+1 Соломия Витвицкая, которая недавно заговорила о свадьбе с женихом Алексеем Ситайлом, поделилась кадрами с их совместного отдыха.

Так, звезда взяла долгожданный отпуск, чтобы встретиться с возлюбленным, который служит в ВСУ. Вместе пара с семьей уехала в Карпаты. В своем фотоблоге Соломия опубликовала серию счастливых фото с импровизированной фотосессии, во время которой попозировала в объятиях и поцелуях Алексея.

Соломия Витвицкая с женихом / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая с женихом / © instagram.com/solomiyavitvitska

Во время поездки молодожены наслаждались местными видами и катались на лыжах и подъемнике перед закрытием сезона. Витвицкая также успела поделиться эмоциями от неожиданной снежной погоды в Украине посреди весны.

Соломия Витвицкая с женихом / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая с женихом / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая с женихом / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая с женихом / © instagram.com/solomiyavitvitska

"7 апреля 2025 года. Закрываем сезон: неожиданно и так сказочно! Потому что снега насыпало больше, чем за весь сезон", — отметила ведущая.

В комментариях поклонники порадовались за звездную пару и оставили множество эмоджи в форме сердечек и огоньков.

  • Класс! Вот вы еще снега застали

  • Очень красиво

  • Моя любимая пара

Напомним, недавно актер Владимир Гладкий честно признался, пойдет ли воевать в случае вручения ему повестки.

Дата публикации
Количество просмотров
113
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