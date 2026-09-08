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Соломия Витвицкая впервые показала своего свекра и поздравила его с важным праздником
Знаменитость поделилась семейной фотографией и рассекретила особенный праздник.
Украинская телеведущая Соломия Витвицкая впервые показала своего свекра — отца мужа, военного Алексея Ситайло.
Семейным фото знаменитость поделилась в Instagram в совместном посте с возлюбленным. Кадр супруги опубликовали не просто так, а чтобы поздравить папу Алексея Ситайло с днем рождения, который тот празднует 8 сентября.
В частности, муж Соломии Витвицкой адресовал родному человеку теплые и нежные слова. Он поблагодарил отца за поддержку, мудрые слова и жизненный пример. Также муж ведущей пожелал папе крепкого здоровья, побольше улыбок на лице, счастливых моментов, семейного уюта и рядом родных людей.
«Благодарю тебя за все, что ты дал мне в жизни. За пример, за поддержку, за силу, за мудрые слова. Желаем тебе крепкого здоровья, сил и как можно больше поводов улыбаться. Пусть рядом всегда будут родные люди, в доме будет тепло, а в жизни больше хороших новостей и счастливых моментов. Гордимся тобой и очень тебя любим. Будь счастлив, здоров и береги себя, потому что ты нам очень нужен!» — адресовал папе Алексей Ситайло.
Соломия Витвицкая тоже присоединилась к поздравлениям. Ведущая в комментариях лаконично написала: «Многая лита!».
Напомним, недавно Соломия Витвицкая показала изнутри свою новую квартиру. Сейчас знаменитость делает в доме ремонт, но со временем переедет туда с новорожденным сыном.