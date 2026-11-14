Соломия Витвицкая впервые вблизи показала лицо одномесячного сына после его крестин в монастыре

Соломия Витвицкая с мужем и сыном / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Украинская телеведущая Соломия Витвицкая поделилась особым семейным событием — она окрестила своего сына Устима, которому исполнился месяц. После церемонии звездная мама впервые показала лицо малыша.

Таинство крещения совершилось в Выдубицком мужском монастыре в Киеве. На церемонию Соломия и ее возлюбленный, военнослужащий Алексей Ситайло пригласили ближайших людей: семью и друзей. Ведущая уже прошла отдельный обряд, а крестные родители приобщились к духовному обряду для маленького Устима.

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Крещение сына Соломии Витвицкой / © instagram.com/solomiyavitvitska

Крещение сына Соломии Витвицкой / © instagram.com/solomiyavitvitska

Во время таинства соблюдались и традиционные обряды: Устиму срезали небольшую прядь волос, а на шею надели нательный крестик. Так малыш получил еще один символический атрибут своей духовной жизни. Телеведущая в фотоблоге трогательно обратилась к крестным родителям Устима и поблагодарила их за то, что стали частью жизни ее сына.

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Крещение сына Соломии Витвицкой / © instagram.com/solomiyavitvitska

Крещение сына Соломии Витвицкой / © instagram.com/solomiyavitvitska

«Сегодня Устим получил свой первый духовный оберег. Рядом были самые родные люди и самые близкие друзья. А теперь у него есть еще и замечательные крестные, которые будут любить, поддерживать и оберегать его. Мы счастливы, что именно вы рядом!» — написала звезда.

После церемонии семья сделала общие фотографии с гостями. Для важного события мальчику подобрали белый человечек и шапочку. Именно на этих кадрах Витвицкая впервые показала сына так, чтобы можно было рассмотреть его лицо.

Крещение сына Соломии Витвицкой / © instagram.com/solomiyavitvitska

Крещение сына Соломии Витвицкой / © instagram.com/solomiyavitvitska

Напомним, недавно Саломия Витвицкая признавалась, планирует ли выезжать из Украины с одномесячным сыном на зиму.

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