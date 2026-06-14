Соломия Витвицкая впервые за долгое время показалась с мамой-красавицей и как они развлекаются во Львове

Соломия Витвицкая / © Instagram Соломии Витвицкой

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Ведущая ТСН Соломия Витвицкая впервые за длительное время показалась с мамой-красавицей.

Родной человек знаменитости — Светлана Витвицкая — живет во Львове. Ведущая недавно приехала туда из Киева и, конечно, встретилась с мамой. В своем Instagram Соломия Витвицкая активно делилась фото с родным человеком и показывала, как они вместе проводят время.

Конечно, семейство прогуливалось по живописным улицам Львова. Они любовались исторической архитектурой, наслаждались разговорами друг с другом и наслаждались блюдами в местных заведениях.

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Соломия Витвицкая с мамой / © instagram.com/solomiyavitvitska

Ведущая, которая, кстати, ждет рождения первенца, надела белое платье, кроссовки и джинсовый плащ, который спасал от прохлады, дождя и ветра. А вот мама Соломии Витвицкой выбрала удобную одежду темного цвета. Кстати, одно дело их объединяло — красные береты.

Соломия Витвицкая с мамой / © instagram.com/solomiyavitvitska

«Наш с мамой Львов. Погуляли с мамой по родному Львову, и, можно сказать, познакомились бабушка с внуком», — поделилась знаменитость.

Соломия Витвицкая с мамой / © instagram.com/solomiyavitvitska

Отметим, сейчас Соломия Витвицкая ждет рождения первенца. Знаменитость беременна от жениха, военного Алексея Ситайла. Врачи предполагают, что ребенок появится на свет уже в сентябре. У влюбленных родится сын.

Напомним, недавно лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук растрогал редким фото с мамой. Певец также поделился воспоминаниями об отце.

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