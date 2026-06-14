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Соломия Витвицкая впервые за долгое время показалась с мамой-красавицей и как они развлекаются во Львове
Знаменитость встретилась с родным человеком и показала, как проводит с ним время.
Ведущая ТСН Соломия Витвицкая впервые за длительное время показалась с мамой-красавицей.
Родной человек знаменитости — Светлана Витвицкая — живет во Львове. Ведущая недавно приехала туда из Киева и, конечно, встретилась с мамой. В своем Instagram Соломия Витвицкая активно делилась фото с родным человеком и показывала, как они вместе проводят время.
Конечно, семейство прогуливалось по живописным улицам Львова. Они любовались исторической архитектурой, наслаждались разговорами друг с другом и наслаждались блюдами в местных заведениях.
Ведущая, которая, кстати, ждет рождения первенца, надела белое платье, кроссовки и джинсовый плащ, который спасал от прохлады, дождя и ветра. А вот мама Соломии Витвицкой выбрала удобную одежду темного цвета. Кстати, одно дело их объединяло — красные береты.
«Наш с мамой Львов. Погуляли с мамой по родному Львову, и, можно сказать, познакомились бабушка с внуком», — поделилась знаменитость.
Отметим, сейчас Соломия Витвицкая ждет рождения первенца. Знаменитость беременна от жениха, военного Алексея Ситайла. Врачи предполагают, что ребенок появится на свет уже в сентябре. У влюбленных родится сын.
Напомним, недавно лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук растрогал редким фото с мамой. Певец также поделился воспоминаниями об отце.