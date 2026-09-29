Соломия Витвицкая выписалась из роддома: какими были роды в 46 лет, фото сына и реакция мужа

Соломия Витвицкая с семьей / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Украинская ведущая Соломия Витвицкая в 46 лет впервые стала мамой и выписывается из киевского роддома после рождения сына Устима.

Знаменитость долго ждала встречи с первенцем. Еще на 41-й неделе беременности она рассказывала, что малыш не спешит появляться на свет. Впрочем, роды произошли в одном из частных роддомов Киева. Рядом с Соломией в этот важный момент находился ее муж, военнослужащий Алексей Ситайло.

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Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать больше о родах Соломии Витвицкой, ее первых днях с новорожденным сыном, свадьбе с Алексеем Ситайлом и истории любви супругов.

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Соломия Витвицкая родила сына в 46 лет: как прошли беременность и роды

Соломия Витвицкая стала мамой 26 сентября. Мальчик родился в 14:45 с весом 4020 г и ростом 58 сантиметров. Первой радостной новостью ведущая поделилась в своем фотоблоге, опубликовав трогательное фото из роддома.

На фотографии она позировала вместе с мужем и новорожденным сыном. Супруги не скрывали радостных эмоций от нового статуса и долгожданной встречи.

«26.09.26! Мы тебя очень ждали, сынок», — написала тогда знаменитость.

Соломия Витвицкая с мужем и сыном / © instagram.com/solomiyavitvitska

Интересно, что имя для первенца супруги выбрали буквально накануне его появления на свет. Соломия призналась, что как только они определились с именем, сын будто тоже решил, что пора рождаться.

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Мальчика назвали Устимом — именно это имя предложил Алексей. Супруги хотели, чтобы они были украинскими, красивыми и сильными. Впоследствии они узнали, что имя происходит от латинского justus — «справедливый», что стало для семьи символическим из-за профессионального пути Алексея, связанного с юстицией.

Соломия Витвицкая с мужем и сыном / © instagram.com/solomiyavitvitska

Первые дни материнства Соломия провела в роддоме и постепенно овладевала новыми для себя навыками. Ведущая показывала ножки малыша и кадры из палаты, а также рассказывала, что учится у медиков правильно ухаживать за сыном.

К новоиспеченной маме наведывались друзья. По словам подруги, побывавшей в палате, Соломия после родов чувствовала себя хорошо: «Счастливая мамочка Соломия чувствует себя хорошо и благодарит всех за поддержку».

Соломия Витвицкая с сыном в роддоме / © instagram.com/solomiyavitvitska

29 сентября Витвицкая уже выписалась из роддома и вместе с мужем готовится к новому этапу жизни — отцовству. Первыми кадрами звезда уже поделилась в Instagram.

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Соломия Витвицкая с мужем и сыном / © instagram.com/solomiyavitvitska

Сама беременность у звезды не обошлась без нюансов. 46-летняя Соломия делилась, что ее мучил токсикоз и частая сонливость. Однако с началом второго триместра ведущая стала чувствовать себя лучше. К тому же активно работала в кадре до последних месяцев ожидания сына, что даже гендер-пати состоялось в компании коллег в офисе. Также ведущая говорила, что за все девять месяцев она набрала около пяти килограммов.

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Новая жизнь в новой квартире: где поселится звездная семья

Еще до рождения Устима ведущая активно готовилась к появлению первенца и показывала, как идет ремонт в ее новой квартире в Киеве. Именно туда после завершения работ Соломия планировала переехать вместе с мужем и сыном.

На последних неделях беременности Витвицкая уже показывала почти готовую детскую. В новом доме оставалось завершить еще несколько этапов, поэтому после выписки из родильного дома будет постепенно готовиться к переезду в собственное новое пространство. О выезде из Украины вместе с малышом звезда пока не берется загадывать.

Соломия Витвицкая в новой квартире / © instagram.com/solomiyavitvitska

Какой была свадьба ведущей в положении с военным

До рождения сына Соломия и Алексей успели официально стать мужем и женой. В июне 2026 года пара сыграла свадьбу в Закарпатье. На тот момент Витвицкая уже была беременна первенцем. О женитьбе ведущая сообщила в своих соцсетях, показав кадры по празднованию в символических нарядах.

«Когда узнали, что мы в ожидании первенца, Олекса сам сказал: „Некуда откладывать. Дети должны рождаться в официальном браке“. Из родственников никого вообще не было. Были наши друзья, у которых мы собственно и остановились. Была моя подруга и кум Олексы с семьей. Заказали столик в ресторане. И все — сплошная импровизация», — рассказывала в свое время знаменитость о празднике.

Свадьба Соломии Витвицкой / © instagram.com/solomiyavitvitska

Свадьба Соломии Витвицкой / © instagram.com/solomiyavitvitska

Для пары это стало продолжением истории, начавшейся еще во время полномасштабной войны. Алексей Ситайло — военнослужащий ВСУ. До начала полномасштабного вторжения они были знакомы и несколько раз пересекались на праздниках общих друзей, но близко не общались.

Со временем Алексей обратился к Соломии как волонтер, когда его подразделению требовалась помощь. Именно так между ними постепенно завязалось общение, переросшее в романтические отношения. А теперь любви стало в три раза больше.

Соломия Витвицкая с мужем / © пресслужба каналу "1+1"

Новая любовь после двух разводов: хронология отношений Соломии Витвицкой и Алексея Ситайла

О новом романе Витвицкая публично заговорила в начале 2024 года. В феврале она впервые показала Алексея в своем фотоблоге, поздравив его с днем рождения с признанием, что «вновь смогла поверить в любовь».

В феврале 2025 года Алексей сделал предложение Соломии, а впоследствии пара сообщила о беременности. Уже в июне они официально стали супругами, а в сентябре встретили своего первенца Устима.

Сын Соломии Витвицкой / © instagram.com/solomiyavitvitska

До отношений с Ситайлом Витвицкая была замужем за режиссером и телеоператором Владом Кочатковым. Пара официально вышла замуж в 2013 году, а в 2021-м Соломия сообщила о разводе после восьми лет брака. Детей в этом браке у ведущей не было.

В свою очередь, Алексей Ситайло ранее также был женат. По крайней мере, так утверждают украинские СМИ. Более того, журналисты NV и Focus пишут, что от предыдущих отношений у военного есть еще один сын.

Тем не менее теперь для обоих родителей начинается совершенно новый семейный этап.

Напомним, недавно певица Ирина Федишин рассекретила пол третьего ребенка. Гендер-пати получилось достаточно эмоциональным.

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