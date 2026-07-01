Соломия Витвицкая высказалась о первой беременности в 46 лет и призналась, будет ли идти в декрет

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Ведущая ТСН Соломия Витвицкая высказалась о первой беременности в 46 лет и призналась, уйдет ли в декретный отпуск.

Знаменитость сейчас ждет рождения первенца. Ведущая в интервью kp.ua признается, что ее беременность протекает отлично, нет никаких рисков или предосторожностей. Так что пока Соломия Витвицкая продолжает работать. Впрочем, она все же планирует декретный отпуск, чтобы время провести с ребенком. Однако знаменитость точно не знает, когда именно он начнется и сколько будет длится.

«Думаю, какое-то время точно побуду в декрете, это такой уж возраст осознанного материнства, отцовства. Но, честно говоря, пока этого не представляю. У меня нет никаких рисков или предосторожностей от врачей, так что пока планирую ходить на работу. Тем более, как я говорила, у меня на работе самые лучшие условия, классное отношение. Все поддерживают, помогают», — говорит ведущая.

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Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Кстати, Соломии Витвицкой сейчас 46 лет. Для ведущей эта беременность первая. Знаменитость радует, что сейчас толерантно относятся к возрасту, и она не слышала обидных комментариев типа «старородящая». Однако Витвицкой приписывали суррогатное материнство и ЭКО. Сама же ведущая уверяет, что не реагирует на такие комментарии.

«Бывают какие-то единичные хейтерские комментарии в соцсетях, но я их не беру во внимание. Очень смешно, когда писали: „Она не беременна. Ей суррогатная мама вынашивает ребенка, она с накладным животом. Или она сделала ЭКО, то все показуха“. Но если бы я даже и сделала ЭКО, я бы об этом сказала. Я и в эфире постоянно говорю, что это норма, это хорошо», — отметила ведущая.

Напомним, ранее Соломия Витвицкая раскрыла, какой была ее свадьба с женихом-военным. Пара праздновала особенный день в их семейной жизни в Закарпатье.

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