Соломия Витвицкая заговорила о браке с женихом-военным и рассекретила дату родов
Знаменитость сейчас ждет появления в ее семье первенца.
Украинская телеведущая Соломия Витвицкая заговорила о браке с женихом-военным Алексеем Ситайлом и призналась, когда будет рожать.
В семье знаменитости вскоре произойдут кардинальные изменения. Ведущая ждет рождения первенца. И подписчиков Соломии Витвицкой интересуют немало подробностей об изменениях в ее личной жизни. В Instagram-stories знаменитость пообщалась с поклонниками и ответила на некоторые вопросы. В частности, она раскрыла дату родов. Врачи предполагают, что Витвицкая будет рожать в сентябре.
"Врачи говорят, что буду рожать в сентябре", - говорит ведущая.
Также у знаменитости поинтересовались, заключила ли она уже брак с женихом, с которым обручилась еще в феврале прошлого года. Но на этот вопрос Соломия Витвицкая избежала прямого ответа и решила дальше держать интригу. Однако знаменитость пообещала, что первыми обо всех подробностях узнают именно ее подписчики.
"Обязательно обо всем расскажем, и первыми узнают именно мои подписчики", - заверила ведущая.
Отметим, в феврале прошлого года Соломия Витвицкая обручилась с женихом-военным, с которым рассекретила роман зимой 2024-го. В апреле этого года ведущая объявила о беременности. Недавно же знаменитость рассекретила пол будущего ребенка.