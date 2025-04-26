Соломка честно рассекретил свои заработки и заговорил о бизнесе: "Себя не на мусорнике нашел"

Вячеслав Соломка / © instagram.com/v_solomka

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Украинский ведущий Вячеслав Соломка рассказал о своих доходах во время войны.

В комментарии журналистке ТСН.ua Анне Севастьяновой ведущий поделился, что работа на телеканале приносит ему достаточный доход. Однако его ежемесячный заработок увеличивает еще несколько направлений работы. Вячеслав добавляет, что также не отказывается от проведения корпоративов и съемок в кино. Более того, Соломка также сдает собственную квартиру в Киеве, которую в свое время купил за свой счет.

Вячеслав Соломко / © YULA company

"Не буду лицемерить. Я не имею права жаловаться на мою зарплату на телеканале. Это не копейки, а тоже достойные деньги. Кроме того, я веду иногда какие-то мероприятия, бывают и съемки в кино, потому что я актер по образованию. И также есть квартира в Киеве, которую я сдаю. Приобрел ее. 13 лет работаю на телевидении в шоу-бизнесе и у меня были годы, когда я забывал, что такое спать и действительно зарабатывал. Я потому имею возможность существовать и не жаловаться на свое материальное положение. Я себя не на помойке нашел — веду достойный образ жизни", — подчеркнул Соломка.

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Напомним, недавно Вячеслав Соломка честно признался, как получил освобождение от военной службы. Звезда отметил, что это не бронь от телеканала, а другое основание.