Соломка резко высказался об Остапчуке и разоблачил его негативную черту характера: "Такие особенности"

Владимир Остапчук, Вячеслав Соломка

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Украинский ведущий Вячеслав Соломка неоднозначно высказался о своем коллеге Владимире Остапчуке, который недавно эмигрировал с семьей в Канаду.

По словам Соломки, они никогда не были близкими друзьями, а знакомство состоялось еще во времена кастингов в популярный телевизионный проект «Подъем». Тогда Остапчук был среди кандидатов, которых рассматривали на роль ведущего.

В комментарии "Наодинці з Гламуром" телеведущий вспомнил, что уже во время первых встреч обратил внимание на поведение коллеги. Соломка утверждает, что Остапчук держался достаточно отстраненно и производил впечатление высокомерного человека.

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«Когда-то он был одним из тех претендентов, кого могли утвердить на следующий состав „Подъема“. Когда он приходил, то смотрел на нас свысока. С тех пор мы никогда не были в дружеских отношениях», — поделился Соломка в комментарии Анне Севастьяновой.

Владимир Остапчук / © instagram.com/vova_ostapchuk

Более того, ведущий вспомнил и реакцию тогдашнего шеф-редактора проекта. По его словам, она также имела неоднозначное впечатление от Владимира и назвала его «злобным».

Впрочем, несмотря на критику, Соломка признал, что его коллега имеет особую харизму, которая помогла ему построить успешную карьеру на телевидении. В то же время он убежден, что наряду с этим в характере шоумена присутствуют и черты, которые могут отталкивать людей. Сам Остапчук пока не комментировал высказывания коллеги.

«У него есть обояние, но он злобный. Это не в обиду, но вот такие особенности характера», — добавил телеведущий.

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▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Маму САЛІВАНЧУК ОБІКРАЛИ, Анатоліч про КОНЦЕРТ ЛОБОДИ в ОДЕСІ та чому ОСТАПЧУК «ЗЛОБНИЙ»

Напомним, недавно Владимир Остапчук с семьей поселился в Канаде. Жена шоумена Екатерина показала, как они наведались в гости к его экс-супруге Елене Войченко и двум старшим детям.

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