Соломка резко захейтил Тину Кароль и намекнул на манипуляции в шоу-бизнесе: "Начала деградировать"

Вячеслав Соломка / © instagram.com/v_solomka

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Известный телеведущий Вячеслав Соломка, который недавно раскрыл свою причину освобождения от военной службы, выразил недовольство уровнем творчества некоторых украинских звезд.

В этот раз под прицел шоумена попала одна из известнейших певиц страны. В комментарии для программы "Люкс ФМ" Соломка поделился своим мнением о том, что многие отечественные звезды, несмотря на многолетний опыт и признание, считают себя "королевами" сцены. В то же время, по мнению ведущего, их творческий уровень в реальности не соответствует такому статусу.

Соломка говорит, что для него ярким примером этого является певица Тина Кароль. По его мнению, она одна из тех, кто преувеличивает собственный вес в шоу-бизнесе. Такой вывод телеведущий сделал после наблюдения за ее творчеством за последние годы.

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Тина Король

"Артистки, считающие себя лучшими, уже сами не замечая, начинают покрываться нафталином. Они чувствуют себя королевами или большими примами. Хотя качество того, что они делают на сцене, этому не отвечает. Тина Кароль, по моему субъективному мнению, начала деградировать. Зимой я был на одном выступлении. Сначала выступала Злата Огневич - это было блестящее выступление, просто разрыв. И потом после нее вышла Тина Кароль, которой просто нечего было делать. Такое впечатление, будто она вышла с таким: "Я вам сейчас окажу услугу, что я перед вами выступаю". Я думаю: "Ты же королева и всегда должна отрабатывать на все 100!" – высказал свое мнение Соломка.

Кроме того, ведущий обратил внимание на результаты номинаций премии YUNA-2025. Он отметил, что Тину Кароль номинировали в категории "Лучшая исполнительница", тогда как Злата Огневич, по мнению Славы, заслуживала эту номинацию не меньше. Более того, ссылаясь на слухи своего окружения, он предположил, что в этом замешаны определенные манипуляции в музыкальной отрасли:

"Недаром Злата Огневич сейчас не номинирована, а номинирована Тина Кароль. Потому что есть все же определенная шоу-бизнесовая мафия. Я не могу этого утверждать, но и не могу этого исключать. Если такое говорят, то не бывает дыма без огня", — добавил шоумен.

Напомним, недавно Вячеслав Соломка после серьезного скандала с Камалией признался, обиделась ли на него артистка.