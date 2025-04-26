Соломка высказался о сексуальной ориентации и послал назойливых людей: "Мне по барабану"

Вячеслав Соломка / © instagram.com/v_solomka

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Украинский ведущий Вячеслав Соломка, который недавно комментировал отношения с Камалией после скандала, раскрыл подробности личной жизни.

Вокруг романов звезды ходит немало слухов. Так что журналистка ТСН.ua Анна Севастьянова попросила шоумена расставить все точки над "і". В то же время он объяснил, что молчит по этому поводу, поскольку считает некоторых в обществе не очень толерантными к позиции другого человека и слишком предвзятыми. В этом он видит отголоски СССР.

"По поводу стати, то этот вопрос в нашем обществе очень стигматизируется. У нас люди – рудимент Советского Союза и "совкового" мышления. Когда мы пытаемся выявить личностные характеристики человека по тому, кто ему нравится. Дело ведь не в стати. Представим ситуацию, когда мне 20 лет, а я живу с женщиной, которой 50, — это на меня тоже навесит определенный шаблон альфонса. Или, например, мне 60, а я живу с 20-летней и это навесит на меня "педофил". Или ты живешь с мужем и это сразу "п*д*рас". Или назвать девушку, которая любит девушку, тоже нехорошим словом", – объяснил шоумен.

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Вячеслав Соломка / © instagram.com/v_solomka

Соломка делится, что это нужно искоренять. А пока он и дальше будет держать личную жизнь за семью замками. К тому же признается, что уже имел опыт публичных отношений, что в итоге их и разрушило. Поэтому послал всех слишком любознательных "в задницу" и посоветовал заняться собственной жизнью.

"Эту стигматизацию надо снимать не за счет того, что нужно копаться в чьем-то белье и делать каминг-аут, а за счет того, чтобы толерировать мнение, что какая разница, кто с кем. Друзья, какая вам разница? Хотите думать, что я с женщинами? Пожалуйста. Хотите думать, что я с мужчинами? На здоровье. Мне по барабану. Дверь моей спальни остается закрытой. Я совершал ошибку, когда пытался вынести отношения на публику. И, к сожалению, оно было разрушено. А я хочу чувствовать себя счастливым, а не страдать. Пусть идут в задницу", — подытожил звезда.

Напомним, недавно 36-летний Вячеслав Соломка объяснил, как он получил освобождение от службы в ВСУ.