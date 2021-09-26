Соловий поделилась, почему не поздравила своего продюсера Вакарчука с рождением первенца

Соловий поделилась, почему не поздравила своего продюсера Вакарчука с рождением первенца

Также артистка вспомнила, как неудачно поздравила звезду с днем рождения.

Не так давно лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук ошеломил разрывом отношений с Лялей Фонаревой, а потом рождением первенца от другой женщины.

В программе "Світське життя" подопечная продюсера, певица Кристина Соловий призналась, что не поздравила наставника с пополнением и объяснила почему.

"Мне так стыдно, но я еще не поздравила его, хотя мы несколько раз виделись. Мы когда видимся, это как само собой разумеется, что я его поздравляю, но я лично этого не сказала, я узнала это немного раньше, чем это стало официально известно. Я пыталась скрыть, что я это знаю, а потом уже не подходило", — призналась исполнительница.

Также артистка вспомнила, как неудачно поздравила Вакарчука с днем рождения.

"Мне очень нравится "Йду на дно" и я имела неосторожность записать кавер на день рождения Святослава и поздравить его такой песней. Это было очень некстати. Мне об этом никто не сказал. Но это просто моя одна из любимых песен", — поделилась она .

Напомним, не так давно Вакарчук собрал на бесплатном концерте "Океана Эльзы" 10000 людей и прокомментировал рождения сына. Есть информация, что мамой мальчика стала новая избранница музыканта — 39-летняя Евгения Яцута, генеральная продюсер украинского продакшена.

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