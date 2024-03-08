Соловий и Ефросинина покажут, чем закончилась их ссора, но при одном условии

Певица Кристина Соловий и ведущая Маша Ефросинина после того, как их публичный скандал стал резонансным, придумали использовать ссору с пользой.

Так, на страницах в Instagram Соловий и Ефросинина объявили, что по просьбе поклонников, которым очень интересно, чем же закончился их словесный "махач", покажут полную его версию. Но при этом знаменитости поставили условие.

Так, ведущая и певица объявили сбор в один миллион гривен на реабилитацию раненых бойцов 3 штурмовой бригады в Авдеевке. Когда сумма будет собрана, звезды покажут полную версию своего конфликта:

"В украинском социуме всегда должно быть место диалогу. Мы по-разному проживали и проживаем эту жизнь, имеем разный опыт и взгляды. Но враг у нас – общий – Россия. Поэтому впервые в истории украинские срачи будут работать на нашу общую победу. Если соберем 1 миллион гривен на реабилитацию раненых бойцов 3 штурмовой бригады в Авдеевке, покажем вам чем закончилась наша дискуссия. Так что донатьте, и во всех своих спорах и комментариях в Интернете не забывайте, кто наш настоящий враг. Карта для донатов: 5375411216561279", — говорится в сообщении.

Кристина Соловий и Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/soloviyka

Напомним, конфликт между Кристиной Соловий и Машей Ефросининой произошел во время интервью певицы, которое она давала ведущей. Так, Соловий сказала, что украинцы очень толерантно относятся к тем украинским звездам, которые годами "размывали границы" между Украиной и Россией. В частности, отметила певица, это касается и Ефросининой и "на ее руках кровь украинцев". В свою очередь Маша ответила, что Соловий — аутсайдерша украинского шоу-бизнеса и лицемерка. Чем же закончилась эта словесная перепалка, неизвестно. Впрочем, этот момент в интервью вызвал большой резонанс среди публики. И они потребовали полную версию ссоры. Поэтому знаменитости согласились ее показать, но только если фаны задонатят миллион гривен на реабилитацию раненых бойцов. Сейчас уже собрано 217 тыс. грн.

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