Соловий и Жадан о своем клипе, снятом в храме, и где есть лесбийские поцелуи: "Церковь – это метафора"

Певица Кристина Соловий и музыкант Сергей Жадан впервые прокомментировали свой клип на трек "Серце", вокруг которого разгорелся скандал.

Исполнители стали гостями шоу 20-23, где отметили, что "никакого святотатства" в этой работе не заложено. Программу снимали заранее, еще до премьеры видео. Так что Соловий и Жадан предусмотрели, что может возникнуть много шума вокруг клипа.

Как отметила Кристина, идея видео на песню "Серце" полностью принадлежит Жадану и она снимает с себя всю ответственность:

"Я сразу сняла с себя ответственность и сказала, что идея принадлежала Сергею. Потому что рано или поздно я вернусь во Львов, на святую Галичину и не хочу быть сожжена на публичном костре", – сказала Соловий.

Кристина Соловий и Сергей Жадан

В свою очередь Жадан отметил, что в клипе церковь выступает метафорой:

"Клип снимался да, в церкви, но опять же, для нас в этом не было ничего ни антикларикального, ни провокативного. Мне кажется, церковь там опять-таки определенная такая метафора определенной общественной визии, общественной опинии и какого-то в целом общественного мнения", – объяснил Жадан.

"Мы бы хотели, чтобы все, кто смотрит это видео, помнили, что церковь это метафора и никакого святотатства в этой работе не заложено", – подчеркнули музыканты.

Напомним, что на днях свет увидел общий клип Кристины Соловий и Сергея Жадана на трек "Серце". Видео снимали во Львове и в церкви св. Андрея Первозванного. После премьеры видео представители церкви обратились к музыкантам с просьбой удалить его из Сети, назвав работу "пропагандирующей антихристианские ценности и нарушающей суть и сценарий клипа, о которых сообщили" церкви.

Впоследствии отец Юрий записал обращение к Жадану и Соловий, в котором объяснил, что в видео присутствует поддержка ЛГБТ-сообщества и однополые пары, чего церковь не поддерживает.

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