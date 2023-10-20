Соловий и Жадан попали в скандал: приход св. Андрея во Львове требует удалить их клип

Сегодня, 20 октября, певица Кристина Соловий и музыкант и солист группы "Жадан и Собаки" Сергей Жадан выпустили новый клип на песню "Серце".

Автором слов выступил Жадан, музыку к треку написала Кристина Соловий.

В клипе исполнители, которым активно приписывают роман и которые только намекают, что между ними есть чувства, играют влюбленную пару. Также в видео присутствует поддержка ЛГБТ-сообщества. В ролике есть однополые пары, целующиеся на камеру.

Фото из клипа Кристины Соловий и Сергея Жадана "Серце"

Работа получилась довольно атмосферной, съемки проходили во Львове и в церкви св. Андрея Первозванного. Однако как только клип увидел свет, представители церкви св. Андрея Первозванного попросили Соловий и Жадана удалить его. Свою просьбу они аргументировали тем, что он якобы "пропагандирует антихристианские ценности и нарушает суть и сценарий клипа, о которых сообщили" церкви.

"Слава Иисусу Христу! Дорогие во Христе братья и сестры, хотим выступить по поводу появления в сети Интернет клипа "Серце" с участием Кристины Соловий и Сергея Жадана. Мы уже обратились к ним с просьбой об удалении даного клипа, поскольку он пропагандирует антихристианские ценности и нарушает суть и сценарий клипа, о котором мы заранее были информированы. Искренне у всех просим прощение!" – говорится в заявлении представителей церкви св. Андрея Первозванного в Facebook.

Фото из клипа Кристины Соловий и Сергея Жадана "Серце"

Фото из клипа Кристины Соловий и Сергея Жадана "Серце"

Фото из клипа Кристины Соловий и Сергея Жадана "Серце"

Кристина Соловий и Сергей Жадан

Фото из клипа Кристины Соловий и Сергея Жадана "Серце"

Клип до сих пор присутствует на официальном YouTube-канале группы "Жадан и Собаки", а Кристина Соловий и Сергей Жадан скандал вокруг новой работы пока никак не прокомментировали.

Напомним, на днях Кристина Соловий сообщила, что после 10 лет прекратила сотрудничество со Святославом Вакарчуком и объяснила почему.

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