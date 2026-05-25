Соловий подколола Ефросинину после заявлений об их дружбе и раскрыла своих настоящих подруг-артисток

Маша Ефросинина и Кристина Соловий / © instagram.com/soloviyka

Украинская певица Кристина Соловий, которая ранее рассекретила отношения с военным, призналась, с кем из известных артисток дружит, и подколола ведущую Машу Ефосинину.

Знаменитость рассказала, с кем из шоу-бизнеса у нее теплые отношения. Своей близкой подругой Кристина Соловий может назвать юмористку Леру Мандзюк. Певица на проекте "Ближе к звездам" говорит, что их объединила любовь к путешествиям. Кроме того, по словам артистки, они прекрасно дополняют друг друга, поскольку у них разный темперамент.

«Мы начали нашу дружбу с путешествий. Мы познакомились, и она говорит: „Соловий, я хочу с тобой в Париж“. Я говорю, что не вопрос. Потом мы поехали в Рим. Мы очень дополняем друг друга. Лера такая, очень рациональная и последовательная. Она рассудительная. А я очень легкая, воздушная и игривая. Мы этим обмениваемся и это очень классный метч», — говорит артистка.

Лера Мандзюк / © instagram.com/mandziuk.selera

Также Кристину Соловий объединяют близкие отношения с коллегой по сцене Ириной Билык. Певица не скрывает, что они очень похожи и у них немало общего. Более того, даже сама Ирина Билык говорила, что Кристина Соловий напоминает ей ее саму.

«Мы очень похожи, у нас очень много общего. Мы дружим, мы очень часто общаемся голосовыми, она присылает мне фотографии, я ей. Она очень часто дает мне советы, ей очень нравятся мои песни», — делится певица.

Ирина Билык / © instagram.com/kolyadenkodima_official

Также Кристина Соловий подколола и Машу Ефросинину. Ранее ведущая говорила, что у нее появилась подруга, которая присылает ей цветы. Тогда пользователи предположили, что Маша имеет в виду Кристину, что она и подтвердила. Однако сама же артистка выдала, что цветов не присылала. Более того, Соловий не может назвать Ефросинину своей подругой, поскольку их объединяют профессиональные отношения.

«Я впервые слышу об этой истории. Цветы не присылала. Мы хорошо общаемся, я согласилась выступить на ее фестивале. У нас профессиональная коминукация, даже больше через менеджмент. Нет общих тем для разговоров и для дружбы. К сожалению или к счастью, мы не дружим», — отметила певица.

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

