Соловий публично поссорилась с Ефросининой и заявила, что "на ее руках кровь украинцев"

Певица Кристина Соловий и ведущая Маша Ефросинина поссорились в публичном пространстве.

Произошло это во время интервью, которое Ефросинина брала у Соловий. Так, артистка отметила, что украинцы очень толерантны к тем, "кто когда-то ошибся" и сказала Маше: "Даже с тобой".

Это ведущую задело, она переспросила: "Толерантные? Со мной?". В свою очередь Соловий вспомнила, как журналистка Эмма Антонюк "наехала" на Ефросинину из-за украинского языка. Речь идет о "языковом скандале", когда Ефросинина в начале полномасштабной войны говорила, что не будет вести проект "Дорослі дівчата" на украинском:

"Мы даем шанс своим людям стать на сторону украинства и почувствовать себя украинцем. Неважно, какой у тебя паспорт", – отметила Соловий.

Кристина Соловий

"Ты считаешь, что мы делаем это толерантно?" – спросила Ефросинина.

– Смотри. Мы даем время, и это толерантно. То, что мы кенсилем всех – это плохо.

– Так а где толерантность? Будь толерантно, возможно тогда не было бы культуры кенселинга в такой агрессивной страшной форме.

– Все должны отвечать за то, что они строили культурные мосты между Россией и Украиной. Что они пробовали сидеть на двух стульях и размывали границы. У них на руках, на сердце, и на душе всегда будет кровь. Я так считаю. Хочешь мне возразить? Я готова выслушать тебя.

– Ты говоришь сейчас оценочно о целом периоде, целой эпохе формирования страны, внутри которой был запрос на искусство, музыку, культуру… вся эта конструкция строилась по запросу аудитории

Маша Ефросинина

Наконец Маша Ефросинина заявила, что из-за того, что Соловий принципиально не пела на русском, она "стала аутсайдером шоу-бизнеса на 10 лет". В то же время ведущая отметила, что "Океан Эльзы", лидер которого Святослав Вакарчук был продюсером Кристины, в свое время собирал стадионы в Москве и Санкт-Петербурге. На что Соловий ответила, что "ОЭ" никогда не пели по-русски и ездили они в РФ до того, как она напала на Украину.

– Я это слышала сто раз.

– Ты же не можешь сказать, что на руках (Вакарчука – прим.ред.) кровь украинцев.

– "Океан Эльзы" никогда на русском не пел.

– Они не пели по-русски, но сколько стадионов "Океан Эльзы" собирал в Санкт-Петербурге, в Москве.

– Это было тогда, когда Россия не нападала на Украину.

– Ты сейчас спекулируешь моими словами. Ты мне сказала, что у всех нас в переходном периоде есть кровь на руках. Это достаточно серьезное обвинение.

– Потому что никто не хочет иметь кровь на своих руках…

Маша Ефросинина и Кристина Соловий

Далее Ефросинина отметила, что то, что сейчас происходит с нашей страной для нас всех является большим историческим показателем того, какой выбор мы в дальнейшем сделаем. И что когда Украина откололась от СССР, мы начали постепенно переходить на украинский и перешли бы, а теперь это все дается большими потерями и кровью.

– То есть ты считаешь, что должна была произойти война для того, чтобы мы откололись?

– Я считаю, что нельзя говорить черным и белым.

– Почему ты не хотела говорить по-украински?

– Во-первых, последние пять лет я ввела все проекты на украинском. Во-вторых, я не хочу чтобы категория, что мы должны пройти все через войну, сегодня звучала как догма абсолютно поверхностная

В конце концов, Ефросинина обвинила Соловий в лицемерии, поскольку, по мнению ведущей, слова певицы о толерантности звучат лицемерно, потому что она "не имеет толерантности к этому".

Видимо, спор знаменитостей мог продолжаться и дальше, впрочем, режиссеры решили перебить его заставкой.

Напомним, что ранее в том же интервью Маше Ефросининой Кристина Соловий впервые рассказала о романе с писателем и музыкантом Сергеем Жаданом.

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