Соловий публично поссорилась с Ефросининой и заявила, что "на ее руках кровь украинцев"

Спор между знаменитостями возник во время интервью.
Певица Кристина Соловий и ведущая Маша Ефросинина поссорились в публичном пространстве.
Произошло это во время интервью, которое Ефросинина брала у Соловий. Так, артистка отметила, что украинцы очень толерантны к тем, "кто когда-то ошибся" и сказала Маше: "Даже с тобой".
Это ведущую задело, она переспросила: "Толерантные? Со мной?". В свою очередь Соловий вспомнила, как журналистка Эмма Антонюк "наехала" на Ефросинину из-за украинского языка. Речь идет о "языковом скандале", когда Ефросинина в начале полномасштабной войны говорила, что не будет вести проект "Дорослі дівчата" на украинском:
"Мы даем шанс своим людям стать на сторону украинства и почувствовать себя украинцем. Неважно, какой у тебя паспорт", – отметила Соловий.
"Ты считаешь, что мы делаем это толерантно?" – спросила Ефросинина.
– Смотри. Мы даем время, и это толерантно. То, что мы кенсилем всех – это плохо.
– Так а где толерантность? Будь толерантно, возможно тогда не было бы культуры кенселинга в такой агрессивной страшной форме.
– Все должны отвечать за то, что они строили культурные мосты между Россией и Украиной. Что они пробовали сидеть на двух стульях и размывали границы. У них на руках, на сердце, и на душе всегда будет кровь. Я так считаю. Хочешь мне возразить? Я готова выслушать тебя.
– Ты говоришь сейчас оценочно о целом периоде, целой эпохе формирования страны, внутри которой был запрос на искусство, музыку, культуру… вся эта конструкция строилась по запросу аудитории
Наконец Маша Ефросинина заявила, что из-за того, что Соловий принципиально не пела на русском, она "стала аутсайдером шоу-бизнеса на 10 лет". В то же время ведущая отметила, что "Океан Эльзы", лидер которого Святослав Вакарчук был продюсером Кристины, в свое время собирал стадионы в Москве и Санкт-Петербурге. На что Соловий ответила, что "ОЭ" никогда не пели по-русски и ездили они в РФ до того, как она напала на Украину.
– Я это слышала сто раз.
– Ты же не можешь сказать, что на руках (Вакарчука – прим.ред.) кровь украинцев.
– "Океан Эльзы" никогда на русском не пел.
– Они не пели по-русски, но сколько стадионов "Океан Эльзы" собирал в Санкт-Петербурге, в Москве.
– Это было тогда, когда Россия не нападала на Украину.
– Ты сейчас спекулируешь моими словами. Ты мне сказала, что у всех нас в переходном периоде есть кровь на руках. Это достаточно серьезное обвинение.
– Потому что никто не хочет иметь кровь на своих руках…
Далее Ефросинина отметила, что то, что сейчас происходит с нашей страной для нас всех является большим историческим показателем того, какой выбор мы в дальнейшем сделаем. И что когда Украина откололась от СССР, мы начали постепенно переходить на украинский и перешли бы, а теперь это все дается большими потерями и кровью.
– То есть ты считаешь, что должна была произойти война для того, чтобы мы откололись?
– Я считаю, что нельзя говорить черным и белым.
– Почему ты не хотела говорить по-украински?
– Во-первых, последние пять лет я ввела все проекты на украинском. Во-вторых, я не хочу чтобы категория, что мы должны пройти все через войну, сегодня звучала как догма абсолютно поверхностная
В конце концов, Ефросинина обвинила Соловий в лицемерии, поскольку, по мнению ведущей, слова певицы о толерантности звучат лицемерно, потому что она "не имеет толерантности к этому".
Видимо, спор знаменитостей мог продолжаться и дальше, впрочем, режиссеры решили перебить его заставкой.
Напомним, что ранее в том же интервью Маше Ефросининой Кристина Соловий впервые рассказала о романе с писателем и музыкантом Сергеем Жаданом.
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