Соловий — срывал концерт, за Огневич гнался на улице: звезды, которые стали жертвами фанатов

Нередко сторонники переходят все границы и наносят ущерб кумирам.

Украинские звезды настолько талантливые и красивые, что буквально сводят с ума своих фанатов.

Впрочем, нередко сторонники переходят все границы и наносят ущерб кумирам, объясняя свои поступки большой любовью или местью за то, что они никогда не будут вместе.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку знаменитостей, которые стали жертвами преследований своих пылких поклонников.

Слава Каминская

instagram.com/babaslavka

В прошлом году солистка дуэта "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская ошеломила историей о маньяке и даже показала его лицо. Мужчина долгое время не давал покоя артистке — приходил в ее квартиру, пытаясь передать какой-то конверт, ездил на концерты и угрожал. Поклонник уверял, что находился со звездой в отношениях 9 лет, и ее сын Леон – это его ребенок.

Каминская неоднократно обращалась в правоохранительные органы, но, к сожалению, в соответствии с законодательством предъявить ему обвинения они не могут.

Злата Огневич

пресс-служба Златы Огневич

Похожая неприятность постигла и певицу Злату Огневич. Так, в конце февраля в 2019-м на артистку напал неизвестный мужчина возле ее дома в Киеве. В этот момент вместе с Огневич был ее водитель, защитил звезду от нападающего. Исполнительница также сняла видео, где видно, как она просит фаната не трогать ее, а он говорит "никогда в жизни не оставит Злату в покое и никто ей не поможет".

После инцидента мужчина продолжил следить за звездой. В частности, он ждал певицу перед выходом на тренировку и приходил на ее концерты. Нападающий убежден, что Огневич – его жена.

Jerry Heil

instagram.com/thejerryheil

А вот певице Jerry Heil из-за навязчивого поклонника даже пришлось искать новое жилье. Так, сначала артистка начала получать обычные сообщения о будничных делах. Впрочем, вскоре мужчина прислал исполнительнице ее адрес проживания и фото ее балкона на 21 этаже. Звезду так напугала ситуация, она сразу начала паковать вещи и переехала в новую квартиру.

Кристина Соловий

instagram.com/soloviyka

Украинская певица Кристина Соловей также стала жертвой горе-поклонника. Мужчина преследовал, ужасал и даже срывал концерты звезды, блокируя бронирования билетов. Фанат даже вычислил, где артистка живет, и пришел в ее подъезд. К счастью, тогда певице удалось от настойчивого поклонника спрятаться в доме. Киберполиция злоумышленника задержала. Им оказался 24-летний харьковчанин. Теперь ему грозит до 6 лет за решеткой.

Напомним, ранее сайт ТСН.ua подготовил подборку голливудских звезд, которые нашли свою любовь среди толпы ярых фанатов и поженились с ними. В частности, вторую половинку среди сторонников нашли Николас Кейдж и Том Круз.

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