Соловий впервые призналась, почему разорвала сотрудничество с экс-продюсером Вакарчуком, и высказалась о нем

Украинская певица Кристина Соловий откровенно объяснила, почему прекратилось их творческое сотрудничество с музыкантом, лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком.

Как сообщила звезда, скандалов со Святославом Вакарчуком у нее не было и она очень благодарна своему "крестному отцу". Впрочем, по мнению Кристины, иногда она была опрометчивой в некоторых высказываниях, из-за чего лидер "Океана Эльзы" держит на экс-подопечную обиду.

"Скандалов не было. Сейчас мне некомфортно говорить, потому что Святослав – закрытый человек. Между нами была очень сильная эмоциональная близость. В какой-то момент я не проконтролировала это. Даже не могу вспомнить. Несколько раз пробовала с ним об этом говорить, но он очень закрылся и выстроил между нами стену. Думаю, что это было от меня, вроде неосторожного высказывания. Несколько раз сказала, что я не хочу, чтобы моя музыка звучала, как "Океан Эльзы"... А хочу искать себя. Думаю, это его оскорбило", – призналась знаменитость в интервью Маше Ефросининой.

Кристина Соловий и Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/soloviyka

К слову, Соловий обьяснила, что в первую очередь их сотрудничество подошло к концу именно из-за истечения срока контракта. И добавила, что Святослав был очень закрытым человеком, поэтому иногда ей было трудно поладить с ним.

"У нас нет причин на самом деле – закончился контракт. Я ждала, когда он закончится. Я ушла из этого сотрудничества полностью на своих условиях. Все права на мне. Это все, что я могу сказать. Я считаю, что это справедливо. Я не вытерпела его закрытости. Я была готова к диалогу. Мы общались последний раз через юристов. Мой контракт закончился еще год назад. Мы год не могли согласовать, как нам разойтись и как мне забрать свои права. Я не могу сказать, что это те отношения, которых я бы хотела при завершении сотрудничества со своим продюсером", – добавила певица.

Кристина Соловий и Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/soloviyka

Отметим, что музыкант Святослав Вакарчук на протяжении 10 лет был продюсером Кристины Соловий. Впрочем, их сотрудничество прекратилось в октябре 2023 года.

Напомним, недавно Кристина Соловий впервые подтвердила слухи о том, что у нее был роман с женатым писателем Сергеем Жаданом, и объяснила, почему они больше не вместе.

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