Соня Плакидюк перенесла операцию и показалась в больничной палате: "Целое лето болею"

Соня Плакидюк / © instagram.com/moi_sofism

Популярный украинский фотограф Соня Плакидюк заставила поклонников очень сильно волноваться за нее.

Знаменитость неожиданно показалась в больнице в палате. Как сообщила Соня, сейчас она находится на больничном.

Поклонники сразу же начали волноваться за фотографа. Знаменитость поблагодарила за поддержку. Соня Плакидюк говорит, что все лето у нее были проблемы со здоровьем и она готовилась к операции. Правда, не рассказывала об этом раньше.

"Спасибо вам всем большое за сообщения. Кто-то напугался, потому что я поняла, что не очень рассказывала здесь в сторис, что у меня что-то болит, что я вообще целое лето болею и готовилась к операции", - говорит знаменитость.

Соня Плакидюк / © instagram.com/moi_sofism

В подробности Соня Плакидюк пока не вникает. Фотограф лишь говорит, что на восстановление у нее уйдет месяц, после чего она снова сможет заниматься любимым делом - делать снимки. Также знаменитость пошутила, что впервые за 20 лет не работает, поэтому для нее это своеобразный отдых.

"Врач сказал, что через месяц смогу снова держать камеру и снимать. Это официально мой первый "отпуск" за 20 лет съемок, но сейчас как отдохну!" - добавила знаменитость.

Псот Сони Плакидюк / © instagram.com/moi_sofism

