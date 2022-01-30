Соня Плакидюк в красном нижнем белье похвасталась своими формами: "Безумная красота"

На этот раз фотограф побывала в роли модели.

Популярный украинский фэшн-фотограф Соня Плакидюк знает, как сделать удачный кадр.

А на этот раз знаменитость решила и сама побыть в роли модели. Звезда снялась в рекламе нижнего белья. На снимке, которым телеведущая поделилась в своем Instagram, она позировала в красном комплекте белья с кружевом. Плакидюк накинула халатик, сделала укладку, фирменный макияж и надела серебристые аксессуары. Фотограф похвасталась своими формами.

Соня Плакидюк / instagram.com/moi_sofism

Поклонники знаменитости не скупились на приятные слова в комментариях.

Красота какая!

Икона

Крошка, ты огонь

Безумная красота

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