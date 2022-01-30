Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія
Соня Плакидюк в красном нижнем белье похвасталась своими формами: "Безумная красота"

Соня Плакидюк в красном нижнем белье похвасталась своими формами: "Безумная красота"

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Соня Плакидюк в красном нижнем белье похвасталась своими формами: "Безумная красота"

Соня Плакидюк / instagram.com/moi_sofism

На этот раз фотограф побывала в роли модели.

Популярный украинский фэшн-фотограф Соня Плакидюк знает, как сделать удачный кадр.

А на этот раз знаменитость решила и сама побыть в роли модели. Звезда снялась в рекламе нижнего белья. На снимке, которым телеведущая поделилась в своем Instagram, она позировала в красном комплекте белья с кружевом. Плакидюк накинула халатик, сделала укладку, фирменный макияж и надела серебристые аксессуары. Фотограф похвасталась своими формами.

Соня Плакидюк / © instagram.com/moi_sofism
Соня Плакидюк / instagram.com/moi_sofism

Поклонники знаменитости не скупились на приятные слова в комментариях.

  • Красота какая!
  • Икона
  • Крошка, ты огонь
  • Безумная красота

Читайте также:

Следующая публикация