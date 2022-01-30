Соня Плакидюк в красном нижнем белье похвасталась своими формами: "Безумная красота"

На этот раз фотограф побывала в роли модели.
Популярный украинский фэшн-фотограф Соня Плакидюк знает, как сделать удачный кадр.
А на этот раз знаменитость решила и сама побыть в роли модели. Звезда снялась в рекламе нижнего белья. На снимке, которым телеведущая поделилась в своем Instagram, она позировала в красном комплекте белья с кружевом. Плакидюк накинула халатик, сделала укладку, фирменный макияж и надела серебристые аксессуары. Фотограф похвасталась своими формами.
Поклонники знаменитости не скупились на приятные слова в комментариях.
- Красота какая!
- Икона
- Крошка, ты огонь
- Безумная красота
Читайте также: