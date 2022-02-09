Соня Плакидюк в образе кролика Playboy поздравила себя с 33-летием

Именинница устроила себе фотосет.
Популярный украинский фотограф Соня Плакидюк отмечает день рождения.
Знаменитости исполняется 33 года 9 февраля. По этому случаю именинница устроила себе фотосет в образе кролика Playboy.
На снимках, которые Соня запостила в своем Instagram, она предстала в черном корсете-боде, галстуке-бабочке, манжетах, накладных ушках и с пушистым хвостиком. В руках звезда держала праздничный тортик. Автор съемок – Дмитрий Комиссаренко.
"Happy Birthday to me! И на правах именинницы желаю каждому быть самым счастливым зайчиком со своим сладким тортиком! А я пошла встречать 33", – написала Плакидюк.
В комментариях фанаты и звездные коллеги поздравили знаменитость с днем рождения:
- "С праздником! Прекрасная, невероятная девушка невероятного мира", – написал клипмейкер Алан Бадоев.
- "С днем рождения, куколка", – поздравила экс-дизайнер, ныне писательница Ольга Навроцкая.
- "Софи, ты нереальный водолей! Будь счастлива всегда и радуй нас своей эстетикой", – пожелала телеведущая Полина Неня.
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