Соня Плакидюк в образе кролика Playboy поздравила себя с 33-летием

Соня Плакидюк в образе кролика Playboy поздравила себя с 33-летием

Именинница устроила себе фотосет.

Популярный украинский фотограф Соня Плакидюк отмечает день рождения.

Знаменитости исполняется 33 года 9 февраля. По этому случаю именинница устроила себе фотосет в образе кролика Playboy.

Соня Плакидюк / instagram.com/moi_sofism

На снимках, которые Соня запостила в своем Instagram, она предстала в черном корсете-боде, галстуке-бабочке, манжетах, накладных ушках и с пушистым хвостиком. В руках звезда держала праздничный тортик. Автор съемок – Дмитрий Комиссаренко.

Соня Плакидюк / instagram.com/moi_sofism

"Happy Birthday to me! И на правах именинницы желаю каждому быть самым счастливым зайчиком со своим сладким тортиком! А я пошла встречать 33", – написала Плакидюк.

Соня Плакидюк / instagram.com/moi_sofism

В комментариях фанаты и звездные коллеги поздравили знаменитость с днем рождения:

"С праздником! Прекрасная, невероятная девушка невероятного мира", – написал клипмейкер Алан Бадоев.

"С днем рождения, куколка", – поздравила экс-дизайнер, ныне писательница Ольга Навроцкая.

"Софи, ты нереальный водолей! Будь счастлива всегда и радуй нас своей эстетикой", – пожелала телеведущая Полина Неня.

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