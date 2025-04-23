Сооснователь МУР рассекретил заработки группы после успешного мюзикла "Ти (Романтика)"

Александр Хоменко / © YouTube-канал Марічка

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Сооснователь украинской художественной группы МУР Александр Хоменко рассказал о заработках.

Коллектив начал свою деятельность в мае 2022 года. Особая популярность к участникам пришла после успешного исторического рэп-мюзикла "Ти (Романтика)", с которым МУР объездил практически всю Украину с гастролями. На YouTube-канале Марички Падалко Хоменко говорит, что заработки коллектива достаточно неплохие. В частности, они могут покрыть расходы и остаться в плюсе. Кстати, на вырученные с мюзикла средства группа сняла киноадаптацию спектакля.

"Мы в плюсе. У нас очень грамотный продюсер, с ним очень талантливая и грамотная пиарщица, с ней очень талантливая помощница. Если серьезно, мы заработали денег. Что-то мы сохранили себе и что-то мы потратили на то, чтобы снять этот спектакль в кино", — поделился артист.

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Сооснователь МУР Александр Хоменко / © YouTube-канал Марічка

К слову, МУР обязательно донатит средства на нужды защитников. В частности, во время показов мюзикла коллектив собрал более 10 миллионов гривен, которые пошли на помощь ВСУ.

"Нам удалось собрать более 10 миллионов на Вооруженные силы Украины. Это очень круто. Параллельно с этим, это большая сумма на самом деле. 10 миллионов — это иногда и корпорации дают", — говорит Хоменко.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ФЕНОМЕН МУР: лагідна окупація, ПОЦІЛУНКИ з глядачками і Тичина-КОЛАБОРАНТ | Хоменко й Шмундир

Напомним, недавно состоялась премьера "МУР. Ти (Романтика) в кіно". Редакция ТСН.ua предлагает узнать интересные факты с закулисья.