Сопилкар Kalush Orchestra о родственниках, которые воевали: "Брат был ранен, знакомый потерял ноги"

С начала войны Украины с Россией многие украинцы взяли в руки оружие и пошли защищать страну от российских оккупантов.

Пока свирельщик группы Kalush Orchestra – Тимофей Музычук – защищает страну на культурном фронте, его родные – на передовой.

Родной брат музыканта – военный. Сейчас он служит в Киевской области и время от времени выходит с Тимофеем на связь. Правда, Музычук ответил, что его брат сейчас находится на учениях в военной части, а в горячих точках он не был.

Фото: скриншот с видео

"Мой брат, Назар, сейчас в Киевской области. Связь держим, время от времени звоним по телефону друг другу. Он находится сейчас у себя там в части. То есть не на фронте. Говорит, что в горячих точках не был. Обучение у него, в воинской части он старший лейтенант", – поделился музыкант в интервью "Rostyslove Production".

Фото: скриншот с видео

А вот троюродный брат Тимофея, а также еще один близкий родственник – были на передовых позициях. Они даже получили ранения на фронте и находились на реабилитации.

Также у Музычука есть товарищ, потерявший на передовой обе ноги. В настоящее время он находится в Израиле на лечении.

"Троеродный брат был ранен, было несколько операций. Из соседней деревни тоже родственник был ранен. Тоже много операций перенес, а сейчас уже дома. Еще знакомый потерял две ноги. Сейчас он в Израиле, ему нужны протезы", — поделился свирельщик.

Сопилкар Kalush Orchestra / Фото: instagram.com/sopilkar

Но не только с 24 февраля товарищи Музычука воюют. Некоторые знакомые музыканты служили еще в 2014 году в АТО.

"Есть еще знакомый, который еще в 2014 году пошел в АТО. Там тоже долгая история, но живой. Потому что было много ранений, операций", — рассказал музыкант.

Напомним, ранее Саша Положинский, более трех месяцев служащий в рядах ВСУ, рассказал, как начинается утро военного. Также музыкант похвастался новым шевроном.

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