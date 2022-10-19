Сопонару шокировала, что оккупанты сделали с квартирой ее подруги в Мариуполе: "Притон там устроили"

Украинская актриса, участница "Женского квартала" Ирина Сопонару рассказала, что российские военные сделали с квартирой ее подруги.

Несмотря на то, что знакомая знаменитости долгое время проживает в Киеве, у нее был дом в Мариуполе, который безжалостно уничтожали оккупанты. Сама квартира подруги Ирины уцелела, впрочем россияне ее изуродовали. По словам Сопонару, она как увидела фото дома, то была просто шокирована. Актриса никогда в жизни не видела такого беспорядка. Также Ирину шокировало, что оккупанты даже потолки в квартире сорвали.

"У меня есть приятельница – она сама из Мариуполя, но живет в Киеве. Она присылала фото квартиры изуродованной в Мариуполе. Ее квартира уцелела, но внутри они базировались, жили. Притон они там устроили. Я такого срача никогда в своей жизни не видела. Были сорваны потолки в квартире. Я не понимаю, как так можно? Или они хотели их снять и отправить куда-то в Мухосранск", — рассказала Ирина в интервью Алине Доротюк.

Ирина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Также Сопонару поделилась, что оккупанты полностью разграбили квартиру ее приятельницы. Российские военные забрали там почти все – даже не брезговали трусами и использованными зубными щетками.

"Это было очень странно. Рассказывала всякий ужас, что ложки, вилки и трусы, которые они выносят, – это не преувеличенная ситуация. Это абсолютная правда, когда они выносят все вообще. Ничем не брезгуют, и зубные щетки электронные тоже выносят", — добавила Сопонару.

Напомним, недавно на шоу "Голос країни-12" жительница Мариуполя Юлия Курченкова рассказала, как ее родные выживали в оккупированном городе. Они постоянно прятались в подвалах без еды и воды. Родным Юлии даже приходилось топить снег. Они это делали для того, чтобы у них была хоть какая-то вода.

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