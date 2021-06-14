Сосредоточенный Джанлука Вакки умилил видео первого купания 6-месячной дочери в бассейне

Звездный папа сильно переживал за малышку.

Итальянский бизнесмен, звезда Instagram Джанлука Вакки умилил фанатов трогательным видео с 6-месячной дочкой.

В фотоблоге 53-летний "танцующий миллионер" запостил ролик, на котором впервые купает Блу Иерусалиму в бассейне. Знаменитость изрядно волновался и осторожно держал малютку на руках, тогда как девочка была в восторге от нового опыта.

"Твой первый контакт с бассейном еще раз показал мне, что ты как твой папа. Я люблю тебя с каждым днем все больше, моя маленькая принцесса", — написал Джанлука.

В комментариях тронуты пользователи не сдержали эмоций и оставили кучу теплых слов.

Как трогательно

Она невероятная

Это так мило

Красавица

Напомним, ранее Джанлука Вакки умилил энергичной сальсой с крохотной дочкой на руках. Бизнесмен впервые зажег на камеру с Блу Иерусалимой

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