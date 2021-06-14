Сосредоточенный Джанлука Вакки умилил видео первого купания 6-месячной дочери в бассейне

Звездный папа сильно переживал за малышку.
Итальянский бизнесмен, звезда Instagram Джанлука Вакки умилил фанатов трогательным видео с 6-месячной дочкой.
В фотоблоге 53-летний "танцующий миллионер" запостил ролик, на котором впервые купает Блу Иерусалиму в бассейне. Знаменитость изрядно волновался и осторожно держал малютку на руках, тогда как девочка была в восторге от нового опыта.
"Твой первый контакт с бассейном еще раз показал мне, что ты как твой папа. Я люблю тебя с каждым днем все больше, моя маленькая принцесса", — написал Джанлука.
В комментариях тронуты пользователи не сдержали эмоций и оставили кучу теплых слов.
- Как трогательно
- Она невероятная
- Это так мило
- Красавица
Напомним, ранее Джанлука Вакки умилил энергичной сальсой с крохотной дочкой на руках. Бизнесмен впервые зажег на камеру с Блу Иерусалимой