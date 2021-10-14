Состояние известного российского певца резко ухудшилось — он в реанимации

Александра Серова госпитализировали с COVID-19.

Состояние известного российского певца Александра Серова резко ухудшилось.

Как передает Telegram-канал Mash, на прошлой неделе 67-летнего исполнителя госпитализировали с коронавирусом. Сейчас Серов находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое — у него поражены легкие на 50-75%.

Кроме того сообщается, что у артиста развилась дыхательная недостаточность II степени — любая минимальная активность вызывает одышку. Ход болезни усложняет сахарный диабет, который на фоне гормональной терапии перешел в состояние декомпенсации.

Серов дышит с помощью кислородной маски, его лечат антибиотиками и гормонами. Врачи сообщают, что у него есть риск развития сердечно-сосудистых осложнений. Сейчас артист находится в в ясном сознании.

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