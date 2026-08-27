"Совсем забыли, что есть свобода": Потап и Настя выдали неоднозначную шутку о языке и разозлили Сеть

Потап и Настя Каменских / © instagram.com/realpotap

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Продюсер и рэпер Потап и певица Настя Каменских разозлили возмутительной шуткой о языке и свободе.

В частности, скандальный дуэт опубликовал новый ролик в Instagram. Видео состояло из двух кадров. На первом артисты делали вид, будто корчатся от боли. Вместе с тем они с насмешкой «извинялись» за то, что общаются на русском языке. А дальше на видео они добавили, что есть такое понятие как свобода. При этом на втором кадре ролика Потап и Настя Каменских позировали на яхте.

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Потап и Настя Каменских

«Боже, простите нас, пожалуйста, за то, что говорим на русском. Мы совсем забыли, что есть такое понятие как свобода», — выдал скандальный дуэт.

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Потап и Настя Каменских

Однако в Сети не оценили такой поступок Потапа и Насти. Возмущенные пользователи отметили, что таким образом дуэт будто насмехается над Украиной и украинцами в целом. Также дуэт упрекнул, что публиковать такое, когда в стране война — это верх цинизма.

Ужас…выглядит как открытая, наглая, презрительная насмешка над всей Украиной!

Это слишком, когда на Родине идет такая страшная война… Зачем такое поститься…

Это не проявление свободы в вашем случае, а маразм. У вас нет чувства такта. Всю жизнь хайповали и дальше продолжаете делать это.

Вы забыли о главном — достоинство! Надеюсь, вы не забудете сдать паспорт Украины, ведь именно он дает вам возможность наслаждаться свободой!

Напомним, Потап и Настя сейчас находятся за границей. Исполнители в последнее время постоянно оказываются в эпицентрах скандалов. В частности, они поют на русском, были замечены в компании россиян и выдают разные циничные заявления. Недавно Потап и Настя вообще озадачили условием возвращения в Киев и посмеялись с проезда в метро по восемь гривен.

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