Создатель "Орла и Решки" Синельников покинул команду во время войны и раскрыл сумму доли

Евгений Синельников

Ведущий и режиссер Евгений Синельников честно высказался о продаже своей доли в популярном тревел-шоу «Орел и Решка».

Как признался телеведущий, еще в начале полномасштабного вторжения он вышел из состава учредителей и полностью продал свою долю другим совладельцам. С тех пор он больше не имеет никакого влияния на развитие проекта. Больше всего интриги вызвала именно сумма сделки. Евгений Синельников не стал раскрывать точных цифр, однако с юмором очертил довольно широкий диапазон.

«Это были деньги. Не буду говорить, какая доля, кому и т.д. Мою долю выкупили учредители. Это от миллиона долларов до 10 тыс. долл. — этот диапазон», — отметилзвездав комментарии «Тур звездами».

Евгений Синельников

Несмотря на это, Евгений Синельников не исключает, что перезапуск может пойти на пользу проекту. По его мнению, любой телевизионный формат нуждается в обновлении, чтобы оставаться актуальным для зрителя.

«Я бы хотел нового сезона, нового дыхания для этой программы, потому что она действительно легендарная. Но, к сожалению, я больше не влияю на эти решения», — добавил режиссер.

К слову, недавно после объявления о возвращении проекта в Сети вспыхнул новый скандал. Все потому, что ранее отснятые выпуски с известными украинскими ведущими взялись продвигать на русском языке. Это изрядно возмутило украинцев во время полномасштабного вторжения. Продюсер шоу Нателла Крапивина уже объяснила свою истинную позицию.