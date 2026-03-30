ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
427
Время на прочтение
2 мин

Создатель "Орла и Решки" Синельников покинул команду во время войны и раскрыл сумму доли

Телеведущий заинтриговал суммой сделки после выхода из проекта.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Евгений Синельников / © скриншот с видео

Ведущий и режиссер Евгений Синельников честно высказался о продаже своей доли в популярном тревел-шоу «Орел и Решка».

Как признался телеведущий, еще в начале полномасштабного вторжения он вышел из состава учредителей и полностью продал свою долю другим совладельцам. С тех пор он больше не имеет никакого влияния на развитие проекта. Больше всего интриги вызвала именно сумма сделки. Евгений Синельников не стал раскрывать точных цифр, однако с юмором очертил довольно широкий диапазон.

«Это были деньги. Не буду говорить, какая доля, кому и т.д. Мою долю выкупили учредители. Это от миллиона долларов до 10 тыс. долл. — этот диапазон», — отметилзвездав комментарии «Тур звездами».

Несмотря на это, Евгений Синельников не исключает, что перезапуск может пойти на пользу проекту. По его мнению, любой телевизионный формат нуждается в обновлении, чтобы оставаться актуальным для зрителя.

«Я бы хотел нового сезона, нового дыхания для этой программы, потому что она действительно легендарная. Но, к сожалению, я больше не влияю на эти решения», — добавил режиссер.

К слову, недавно после объявления о возвращении проекта в Сети вспыхнул новый скандал. Все потому, что ранее отснятые выпуски с известными украинскими ведущими взялись продвигать на русском языке. Это изрядно возмутило украинцев во время полномасштабного вторжения. Продюсер шоу Нателла Крапивина уже объяснила свою истинную позицию.

Дата публикации
Количество просмотров
427
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie