Создатель "Орла і решки" обратился к жене-красавице в честь 4-й годовщины и показал фото с этого особенного дня

Евгений Синельников с женой / © instagram.com/synelnykov_yevgen

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Украинский режиссер, путешественник и звезда «Орла і решки» Евгений Синельников трогательно поздравил свою жену Наталью Синельникову с 4-й годовщиной свадьбы и показал архивные фото с их особенного дня.

Режиссер и телеведущий поделился семейными снимками в Instagram. Супруги отмечают так называемую льняную годовщину свадьбы. Для Евгения эта дата стала поводом не только вспомнить день свадьбы, но и рассказать о своем понимании счастья. Он признался, что за четыре года их отношения подарили ему особое ощущение домашнего уюта. Свое поздравление знаменитость адресовал любимой жене. К публикации он добавил фотографии с их свадьбы.

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«Четыре года назад я женился на тебе. И за это время понял, что такое настоящее счастье. Счастье — это наши утра, завтраки, твой запах, твои объятия. Это засыпать рядом и просыпаться вместе. Это смеяться над одними и теми же глупостями», — написал Евгений Синельников.

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Евгений Синельников с женой / © instagram.com/synelnykov_yevgen

На этом романтическое признание ведущего не закончилось. Он подчеркнул, что для него особенно важно знать: любимый человек принимает его таким, какой он есть, и всегда ждет дома.

«Знать, что тебя понимают и принимают таким, какой ты есть. Чувствовать, что тебя всегда ждут дома. Оказывается, счастье — это очень просто. Ты — мое счастье! А еще — нас стало больше. И это делает меня еще счастливее. Люблю аж до неба!» — добавил режиссер.

Евгений Синельников с женой / © instagram.com/synelnykov_yevgen

Наталья также не оставила эту знаменательную дату без внимания. Супруга режиссера репостнула его поздравление в своих Instagram-историях.

Евгений Синельников и Наталья Синельникова поженились четыре года назад. Четвертая годовщина их брака получила название «льняная свадьба» — она символизирует более прочные и уже устоявшиеся семейные отношения. На этот раз режиссер решил отметить эту дату публичным признанием в любви и архивными свадебными фотографиями.

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