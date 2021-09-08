Создатели "Матрицы" запустили интерактивные тизеры с таблетками на выбор и в реальном времени

Создатели "Матрицы" запустили интерактивные тизеры с таблетками на выбор и в реальном времени

Полноценный трейлер картины выйдет 9 сентября.

Компания Warner Bros. наконец-то объявила выход трейлера четвертой части кинофраншизы "Матрица", которая выйдет в свет под названием "Матрица: Воскрешение".

На широкие экраны картина выйдет уже в декабре этого года, ну а увидеть трейлер фанаты фильма смогут уже в четверг, 9 сентября. До этого же времени создатели "Матрицы" придумали довольно интересный интерактив для поклонников ленты.

Так, они обновили сайт whatisthematrix.com, который запустили с выходом первой части "Матрицы". Перейдя на него, пользователи увидят две знаменитые таблетки — красную и синюю. В зависимости от того, какую вы выберете, вы увидите различные тизеры четвертой части ленты. Кроме того, на сайте появится то же время, которое было на ваших гаджетах при переходе за таблеткой.

Кадры из фильма "Матрица 4"

Кадры из фильма "Матрица 4"

Кадры из фильма "Матрица 4"

Всего для сайта создали 180 тысяч тизеров, которые отличаются друг от друга в зависимости от времени суток.

Кадры из фильма "Матрица 4"

Кадры из фильма "Матрица 4"

Кадры из фильма "Матрица 4"

Кадры из фильма "Матрица 4"

Кадры из фильма "Матрица 4"

Кадры из фильма "Матрица 4"

Напомним, что съемки четвертой части "Матрицы" закончились в ноябре 2020-го в Германии. По этому случаю съемочная группа организовала вечеринку в Потсдаме. Так на мероприятии, кроме Киану и его возлюбленной Александры Грант, также были создатели фильма — сестры Вачовски.

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