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Создатели сериала "Уэнсдей" показали неудачные кадры со съемок и как "оживили" знаменитую руку

Создатели сериала "Уэнсдей" показали неудачные кадры со съемок и как "оживили" знаменитую руку

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
833
Время на прочтение
2 мин
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Создатели сериала "Уэнсдей" показали неудачные кадры со съемок и как "оживили" знаменитую руку

Джанна Ортега, "Уэнсдей"

Поклонники сериала увидят, что главная героиня умеет улыбаться, а актеры забывают текст.

Сериал "Уэнсдей" от режиссера Тима Бертона, вышедший на Netflix, устанавливает безумные рекорды и с каждым днем получает еще больше поклонников во всем мире.

Чтобы отблагодарить фанатов сериала за их любопытство, создатели "Уэнсдей" поделились небольшими видео со съемочной площадки с неудачными кадрами.

Так, фаны картины увидят, что на самом деле Уэнсдей, которую играет 20-летняя актриса Дженна Ортега, умеет улыбаться, а некоторые из актеров могут забыть текст прямо во время съемок эпизода.

А одну из сцен съемочной группе помешал отснять самолет, пролетавший во время записи и портивший звук.

Не обошли вниманием создатели "Уэнсдей" и знаменитую руку, которую и в сериале, и в оригинальной версии картины 1991 года "Семейка Аддамс" называли "Вещью". Интересно, что этот персонаж пригласили сыграть специального человека. В сериале "Вещь" воплотил фокусник из Румынии Виктор Доробант.

В закулисье "Уэнсдей" показали, как воплотили образ "Вещи" в сериале, и какую ловкость руки имеет Дорабант, чтобы суметь передать эмоции только пальцами.

Напомним, ранее исполнительница главной роли Уэнсдей Адамс, актриса Дженна Ортега рассказала, как ей удалось за 10 минут получить роль в уже ставшим культовым сериале.

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Дата публикации
Просмотры
833
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