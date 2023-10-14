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Спикер СБУ женился на украинской телеведущей (фото)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Спикер СБУ женился на украинской телеведущей (фото)

Спикер СБУ женился на телеведущей / Фото: Артем Дехтяренко / Facebook

Свадьба состоялась в День рождения невесты.

Спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко, которого некоторые СМИ называли новым украинским крашем, и телеведущая "24 Канала" Анастасия Норицина поженились.

Об этом влюбленные сообщили в своих социальных сетях.

"До этого момента я искал тебя всю жизнь, чтобы быть рядом с тобой остальную свою жизнь. Вместе при любых обстоятельствах! И во время войны, и в день нашей победы", – написал Артем в Facebook.

Пара расписалась в Министерстве юстиции. На церемонии присутствовал министр юстиции Денис Малюска.

Министр юстиции Денис Малюска присутствовал на церемонии / © Артем Дехтяренко / Facebook
Министр юстиции Денис Малюска присутствовал на церемонии / Фото: Артем Дехтяренко / Facebook

Артем был одет в военную форму, а Анастасия – в красивое платье-вышиванку. Свадьба состоялась в День рождения Анастасии.

© Артем Дехтяренко / Facebook
Фото: Артем Дехтяренко / Facebook
Фото со свадьбы Артема и Анастасии / © Артем Дехтяренко / Facebook
Фото со свадьбы Артема и Анастасии / Фото: Артем Дехтяренко / Facebook

Артем Дехтяренко – спикер СБУ. Как передает "24 канал", ранее Артем работал на должности спикера Минздрава.

Занимался журналистикой. Он работал в изданиях "Коммерсант-Украина" и "Апостроф".

Впоследствии работал в правительстве Дениса Шмыгаля. В Минздраве он занимал должность советника глав министерства Ильи Емца и Максима Степанова.

Анастасия Норицина – ведущая "24 канала", автор рубрики "Осторожно! ЗОМБОЯЩИК". Ранее она тоже работала на "Апострофе".

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Дата публикации
Просмотры
2395
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