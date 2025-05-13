Сплыли ужасные подробности секс-вечеринок P. Diddy: дочери рэпера не выдержали и покинули суд

P. Diddy / © Associated Press

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В суде против американского рэпера и продюсера P. Diddy раскрыли новые ужасные подробности его секс-вечеринок.

Судебное заседание прошло 12 мая в Манхэттене, США. Свидетелем по делу выступил мужчина по имени Дэниел Филлип, который предоставлял обвиняемому эскорт-услуги. Он рассказал, что в течение нескольких лет тогдашняя девушка P. Diddy – Кэсси Вентура – платила ему немалые суммы за секс с ней, тем временем рэпер за этим всем наблюдал и мастурбировал, пишет New York Post.

Началось это якобы с 2012 года. Сначала P. Diddy во время этих встреч скрывал лицо. Однако Филлип утверждает, что узнал рэпера по голосу. Эскорт-работник вспомнил, что Вентура тогда заплатила ему несколько тысяч долларов, чтобы он натер ее детским маслом и сделал массаж, после чего они занимались сексом. P. Diddy якобы наблюдал за процессом и делал комментарии, что и как им делать. Однажды, по словам Филлипа, рэпер заставил помочиться на Вентуру.

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P. Diddy и Кэсси Вентура / © Associated Press

В ходе этих встреч работник рассказал, что становился свидетелем избиения девушки. Он говорит, что это произошло в их доме. Вентура тогда якобы пыталась что-то удалить с компьютера, когда P. Diddy позвал ее в комнату. После этого Филлип стал свидетелем того, как рэпер подошел к Вентуре, схватил за волосы и потащил в спальню. Мужчина утверждает, что слышал потом звуки, похожие на пощечину.

"Я спросил ее, почему она остается с этим парнем, если он бьет ее и бьет. Я пытался объяснить ей, что она в реальной опасности, если останется с ним. Она фактически пыталась убедить меня: "Все хорошо, со мной все в порядке", - говорит свидетель.

Филлип также добавил, что раньше молчал и не давал показаний, потому что боялся физической расправы со стороны рэпера.

P. Diddy / © Associated Press

В суде также показали видеозапись 2016 года с камер наблюдения гостиницы, на которой видно, как P. Diddy бьет Кесси Вентуру, толкает ее на пол и продолжает наносить удары ногами, пока та лежит неподвижно.

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Как пишет People, на судебном заседании присутствовали мамы P. Diddy и три дочери. Они вместе со всеми смотрели видео с избиением Кэсси Вентуры. Когда же свидетель рассказывал подробности секс-вечеринок, то дочери не выдерживали и дважды покидали зал судебного заседания.

Семья P. Diddy на суде против него / © Associated Press

Суд над P. Diddy – что известно и в чем его обвиняют

Скандал вокруг рэпера P. Diddy начался еще в ноябре 2023 года. Тогда его бывшая девушка Кэсси Вентура подала заявление в полицию. Она обвинила P. Diddy в изнасиловании, сексуальной торговле и физическом насилии. Впрочем, на следующий же день Вентура отказалась от показаний. Поговаривали, что бывшие влюбленные договорились за круглую сумму.

Впрочем, в мае 2024 года за P. Diddy снова взялась полиция. Случилось это после обнародованного CNN видео, на котором видно, как рэпер в отеле жестоко бьет Вентуру. Примерно тогда же против P. Diddy посыпались новые обвинения. Против него подавали иски, в которых утверждалось, что он совершал преступления сексуального характера, занимался рэкетом и секс-торговлей людьми. Это якобы происходило и на "белых вечеринках" P. Diddy, где также присутствовали звезды Голливуда. Наконец, 16 сентября 2024 года P. Diddy заключили в тюрьму без права выхода под залог.

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