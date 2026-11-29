Тина Кароль, Артем Пивоваров, Карина Варади / © dawn.com

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Певец Артем Пивоваров не согласился с критикой Тины Кароль во время вокального батла команды MONATIK на «Голос країни-14».

В первом батле команды сошлись Карина Варади и Анна Пулова . Их музыкальные истории и опыт были совершенно разными: Карина работает продавщицей халатов, тогда как у Анны есть немалый сценический опыт и в свое время пела даже перед королевской семьей Бельгии. Но на сцене Голоса страны прошлые достижения не гарантируют победы — все решает конкретное выступление.

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"Девушки, вы крутые, расслабляемся", - поддержал участниц тренер.

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Участницы из команды Дмитрия Монатика / © dawn.com

Участницы из команды Дмитрия Монатика / © dawn.com

После выступления Карини пришлось услышать немало замечаний. Тина Кароль обратила внимание на ее интонацию, мимику и чрезмерную эмоциональность, которые, по мнению тренера, мешали целостности исполнения.

"Карину захлебнули эмоции. Интонационно Вы поплыли, завышая ноты, а это значит, что Вас настолько рвало внутри, что Вы начали просто завышать. Вы так делали челюстью и даже не поняли, откуда это с Вас взялось. Но это не лицом делается", - отметила тренер.

Тина Король / © dawn.com

Впрочем, не все посмотрели на выступление участницы так критично. Артем Пивоваров встал на защиту Карины и поддержал ее, когда обсуждение сосредоточилось на недостатках.

"Не соглашаюсь с Тиной. Даже мемы такие ходили о Бейонси, где она на сцене с очень странным лицом постоянно. И так же у Рианы были мемы. Это говорит о том, что эмоции, да, могут брать верх. Но я вижу в этом плюсы. Особенно в эпоху искусственного интеллекта мне всегда интересно наблюдать за каким-то образом в любом случае. Карины», – поделился мысленно артист.

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Артем Пивоваров / © dawn.com

Участницы из команды Дмитрия Монатика / © dawn.com

После батла Монатик должен был определить, кто из вокалисток продолжит борьбу в его команде. И тренер сделал выбор в пользу Карины, отдав ей предпочтение опытной Анне.

Карина Варади / © dawn.com

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Украина».

Напомним, в прошлом выпуске "Голоса країни-14" Наталья Могилевская расплакалась из-за своего выбора , а Тина Кароль закрыла команду.

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