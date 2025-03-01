Спор Зеленского и Трампа: Дантес поддержал украинского президента песней, а Monatik – притчей

Украинские звезды не смогли игнорировать поведение президента США.
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне уже вошла в историю своим скандальным спором.
После напряженного разговора на повышенных тонах Владимир Зеленский с делегацией покинул Белый дом. Кроме того, из-за разных взглядов на достижение мира в Украине и военной помощи было отменено подписание соглашения о полезных ископаемых.
Украинские звезды уже отреагировали на событие и вместе с украинцами стали на защиту президента Украины. Разными способами они раскритиковали циничное поведение Дональда Трампа и выразили свой гнев не только в словах, но и творчестве. Редакция сайта ТСН.ua собрала острейшие заявления знаменитостей.
Владимир Дантес
Украинский артист не удержался и все эмоции передал через музыку и ненормативную лексику, назвав Трампа "л*хом".
Женя Галич
Музыкант позаимствовал идею у Дантеса и сделал флешмоб. В результате он также записал оригинальную песню, где выразил свое разочарование в президенте США с матюками и поддержал Зеленского.
MONATIK
Артист после скандальных переговоров составил притчу об орехе и апельсине, использовав аллегорию.
Владимир Остапчук
"Никогда не пытайтесь издеваться над нашей страной и нашим Президентом", — обратился к Дональду ведущий.
Екатерина Осадчая
Звезда призвала конвертировать свою ярость в донаты, ведь после переговоров мы еще больше осознали, что сила в украинском единстве.
Ирина Сопонару
"Наша гордость при Зеленском важнее разочарования в Трампе. Относительно него, думаю, никто не питал сильных иллюзий. Зеленский доказал свою стойкость и силу перед гораздо худшими ситуациями, и его поддерживает не один президент США, а весь цивилизованный мир. Американцы сделали свой выбор, и, к сожалению, он не всегда рационален. Но главное – кто стоит по другую сторону разговора. И Зеленский представляет не просто себя, а всю Украину – сильную, несокрушимую и достойную", - подчеркнула актриса.
Григорий Решетник
"Почему туда не взяли Усика – было бы гораздо легче договориться", — в шутку написал ведущий.
Анатолий Анатолич
"То, что вчера делал самовлюбленный президент сильнейшей страны в мире, является просто попыткой показать всем, какой ты сильный и четкий. Точно как в школе на перерыве за гаражами, когда старший и сильнейший хотел легко побить свою жертву. Не вышло. Получил сдачу. И такое бывает. Чем это выльется для нас, я не знаю. И уж не очень верю так называемым экспертам. Но то, что я все еще верю в простые истины – это факт. Добро все равно всегда победит. Если бы было не так – не было бы нашей цивилизации", - подчеркнул шоумен.
Маша Ефросинина
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