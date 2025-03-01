Спор Зеленского и Трампа: Дантес поддержал украинского президента песней, а Monatik – притчей

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне уже вошла в историю своим скандальным спором.

После напряженного разговора на повышенных тонах Владимир Зеленский с делегацией покинул Белый дом. Кроме того, из-за разных взглядов на достижение мира в Украине и военной помощи было отменено подписание соглашения о полезных ископаемых.

Украинские звезды уже отреагировали на событие и вместе с украинцами стали на защиту президента Украины. Разными способами они раскритиковали циничное поведение Дональда Трампа и выразили свой гнев не только в словах, но и творчестве. Редакция сайта ТСН.ua собрала острейшие заявления знаменитостей.

Владимир Дантес

Украинский артист не удержался и все эмоции передал через музыку и ненормативную лексику, назвав Трампа "л*хом".

Женя Галич

Музыкант позаимствовал идею у Дантеса и сделал флешмоб. В результате он также записал оригинальную песню, где выразил свое разочарование в президенте США с матюками и поддержал Зеленского.

Дантес и Женя Галич раскритиковали Трампа после его спора с Зеленским

MONATIK

Артист после скандальных переговоров составил притчу об орехе и апельсине, использовав аллегорию.

Реакция украинских звезд на ссору Зеленского и Трампа в США

Владимир Остапчук

"Никогда не пытайтесь издеваться над нашей страной и нашим Президентом", — обратился к Дональду ведущий.

Реакция украинских звезд на ссору Зеленского и Трампа в США

Екатерина Осадчая

Звезда призвала конвертировать свою ярость в донаты, ведь после переговоров мы еще больше осознали, что сила в украинском единстве.

Реакция украинских звезд на ссору Зеленского и Трампа в США

Ирина Сопонару

"Наша гордость при Зеленском важнее разочарования в Трампе. Относительно него, думаю, никто не питал сильных иллюзий. Зеленский доказал свою стойкость и силу перед гораздо худшими ситуациями, и его поддерживает не один президент США, а весь цивилизованный мир. Американцы сделали свой выбор, и, к сожалению, он не всегда рационален. Но главное – кто стоит по другую сторону разговора. И Зеленский представляет не просто себя, а всю Украину – сильную, несокрушимую и достойную", - подчеркнула актриса.

Реакция украинских звезд на ссору Зеленского и Трампа в США

Григорий Решетник

"Почему туда не взяли Усика – было бы гораздо легче договориться", — в шутку написал ведущий.

Реакция украинских звезд на ссору Зеленского и Трампа в США

Анатолий Анатолич

"То, что вчера делал самовлюбленный президент сильнейшей страны в мире, является просто попыткой показать всем, какой ты сильный и четкий. Точно как в школе на перерыве за гаражами, когда старший и сильнейший хотел легко побить свою жертву. Не вышло. Получил сдачу. И такое бывает. Чем это выльется для нас, я не знаю. И уж не очень верю так называемым экспертам. Но то, что я все еще верю в простые истины – это факт. Добро все равно всегда победит. Если бы было не так – не было бы нашей цивилизации", - подчеркнул шоумен.

Реакция украинских звезд на ссору Зеленского и Трампа в США

Маша Ефросинина

Реакция украинских звезд на ссору Зеленского и Трампа в США

Читайте также: