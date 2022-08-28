Спортивная Маричка Падалко во Львове пробежала в рамках проекта для детей

Во Львовской области на протяжении всего лета для детей организовывали активный досуг. Зз-за войны большинство из них не смогли поехать на отдых.

Для школьников и дошкольников каждый выходные устраивали пробежки, соревнования по прыжкам, гимнастики, тенниса, борьбы и велозаезды. В то же время собирали деньги на ВСУ и встречались со звездами. В последние выходные этим летом дети бежали вместе с ведущей ТСН Маричкой Падалко, говорится в сюжете марафона "Единые новости".

"Не так много сейчас есть развлечений, но и не так много, которые люди могут себе с нравственной точки зрения позволить. Мне кажется, что спорт классное сочетание, с одной стороны это развлечение, с другой стороны это забота о себе", — прокомментировала Падалко.

Маричка Падалко / Фото: instagram.com/marichkapadalko

Первого июня в эфире "Единого марафона" Маричка рассказывала о старте этого проекта и была на прямой связи с Львовской область.. Говорит, это символично, что онлайн старт и офлайн финиш вот так объединились.

Когда ты постоянно в напряжении, в новостях, в студии, приехать на такое событие, где ты видишь наконец людей, а не только камеры, этого очень не хватает. Нам нужно осознавать, что борьба продолжается не только на линии фронта, борьба продолжается за выживание каждого человека физически, психически, потому что победа будет, но самое главное нам нужно всем до нее дожить", — отметила ведущая.

Проект "Спортивные каникулы" начали в июне. И расписали график активностей на все лето. Чтобы помочь детям отвлечься, найти друзей и улучшить здоровье.

Маричка Падалко / Фото: instagram.com/marichkapadalko

А еще во время спортивных утренников собирают средства для ВСУ.

В полутора сотнях спортивных мероприятий приняли участие более восьми тысяч детей. Это и жители Львовской области, и вынужденные переселенцы. Дети попробовали себя в 25 видах спорта. И теперь готовы к обучению.

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