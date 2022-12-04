Spotify назвал самые популярные песни, артистов, альбомы 2022 года

Стриминговая платформа подбила музыкальные итоги года.
Известная стриминговая платформа Spotify подвела итоги года и назвала самых популярных артистов, песни, альбомы и тренды 2022-го.
Так, согласно итогам Spotify, в этом году пользователи больше всего слушали исполнителя The Weeknd, а вот уже третий год подряд звезда регетона Bad Bunny остается артистом, которого слушают чаще других.
Самые известные артисты в мире
- Bad Bunny
- Тейлор Свифт
- Дрейк
- The Weeknd
- BTS
Среди слушавших чаще всего украинских песен оказались треки Kalush Orchestra. Рейтинг выглядит так:
Самые известные украинские песни
- Kalush Orchestra – Stefania
- Kalush, Skofka – "Додому"
- Kalush, Tember Blanche – "Калуські вечорниці"
- Мюслі – "Вова, *баш їх бл*дь"
- Kalush, Skofka – "Файна"
Интересно, что в рейтинге самых популярных украинских артистов первую строчку также занимает победитель "Евровидения-2022", группа Kalush Orchestra.
Самые известные украинские артисты
- Kalush Orchestra
- Skofka
- Океан Эльзы
- Валентин Стрикало
- Jerry Heil
Самой популярной песней в мире стала композиция английского певца Гарри Стайлза As It Was. Отметим, что клип к этому треку снимал украинский режиссер Таню Муиньо. За эту работу Таню номинировали на премию "Грэмми".
Самые известные песни в мире
- Гарри Стайлс – As It Was
- Glass Animals – Heat Waves
- Laroi – Stay the Kid
- Bad Bunny feat. Chencho Corleone – Me Porto Bonito
- Bad Bunny – Tití Me Preguntó
Что касается самых популярных альбомов в мире, то снова безоговорочным лидером стал Bad Bunny и его пластинка Un Verano Sin Ti
Самые популярные альбомы в мире
- Bad Bunny – Un Verano Sin Ti
- Гарри Стайлс – Harry's House
- Olivia Rodrigo – Sour
- Эд Ширан – "="
- Doja Cat – Planet Her
Также предлагаем вашему вниманию подборку о звездах, которые в этом году пошли под венец. О свадьбе снайперши Евгении Эмеральд на фронте, а также свадьбе мечты американской звезды Дженнифер Лопес читайте в нашем материале.
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