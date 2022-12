Spotify назвал самые популярные песни, артистов, альбомы 2022 года

Известная стриминговая платформа Spotify подвела итоги года и назвала самых популярных артистов, песни, альбомы и тренды 2022-го.

Так, согласно итогам Spotify, в этом году пользователи больше всего слушали исполнителя The Weeknd, а вот уже третий год подряд звезда регетона Bad Bunny остается артистом, которого слушают чаще других.

Самые известные артисты в мире

Bad Bunny Тейлор Свифт Дрейк The Weeknd BTS

Среди слушавших чаще всего украинских песен оказались треки Kalush Orchestra. Рейтинг выглядит так:

Самые известные украинские песни

Kalush Orchestra – Stefania Kalush, Skofka – "Додому" Kalush, Tember Blanche – "Калуські вечорниці" Мюслі – "Вова, *баш їх бл*дь" Kalush, Skofka – "Файна"

Интересно, что в рейтинге самых популярных украинских артистов первую строчку также занимает победитель "Евровидения-2022", группа Kalush Orchestra.

Самые известные украинские артисты

Kalush Orchestra Skofka Океан Эльзы Валентин Стрикало Jerry Heil

Самой популярной песней в мире стала композиция английского певца Гарри Стайлза As It Was. Отметим, что клип к этому треку снимал украинский режиссер Таню Муиньо. За эту работу Таню номинировали на премию "Грэмми".

Самые известные песни в мире

Гарри Стайлс – As It Was Glass Animals – Heat Waves Laroi – Stay the Kid Bad Bunny feat. Chencho Corleone – Me Porto Bonito Bad Bunny – Tití Me Preguntó

Что касается самых популярных альбомов в мире, то снова безоговорочным лидером стал Bad Bunny и его пластинка Un Verano Sin Ti

Самые популярные альбомы в мире

Bad Bunny – Un Verano Sin Ti Гарри Стайлс – Harry's House Olivia Rodrigo – Sour Эд Ширан – "=" Doja Cat – Planet Her

Также предлагаем вашему вниманию подборку о звездах, которые в этом году пошли под венец. О свадьбе снайперши Евгении Эмеральд на фронте, а также свадьбе мечты американской звезды Дженнифер Лопес читайте в нашем материале.

Читайте также: