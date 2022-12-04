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Spotify назвал самые популярные песни, артистов, альбомы 2022 года

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
478
Время на прочтение
2 мин
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Spotify назвал самые популярные песни, артистов, альбомы 2022 года

Kalush Orchestra и The Weeknd

Стриминговая платформа подбила музыкальные итоги года.

Известная стриминговая платформа Spotify подвела итоги года и назвала самых популярных артистов, песни, альбомы и тренды 2022-го.

Так, согласно итогам Spotify, в этом году пользователи больше всего слушали исполнителя The Weeknd, а вот уже третий год подряд звезда регетона Bad Bunny остается артистом, которого слушают чаще других.

Самые известные артисты в мире

  1. Bad Bunny
  2. Тейлор Свифт
  3. Дрейк
  4. The Weeknd
  5. BTS

Среди слушавших чаще всего украинских песен оказались треки Kalush Orchestra. Рейтинг выглядит так:

Самые известные украинские песни

  1. Kalush Orchestra – Stefania
  2. Kalush, Skofka – "Додому"
  3. Kalush, Tember Blanche – "Калуські вечорниці"
  4. Мюслі – "Вова, *баш їх бл*дь"
  5. Kalush, Skofka – "Файна"

Интересно, что в рейтинге самых популярных украинских артистов первую строчку также занимает победитель "Евровидения-2022", группа Kalush Orchestra.

Самые известные украинские артисты

  1. Kalush Orchestra
  2. Skofka
  3. Океан Эльзы
  4. Валентин Стрикало
  5. Jerry Heil

Самой популярной песней в мире стала композиция английского певца Гарри Стайлза As It Was. Отметим, что клип к этому треку снимал украинский режиссер Таню Муиньо. За эту работу Таню номинировали на премию "Грэмми".

Самые известные песни в мире

  1. Гарри Стайлс – As It Was
  2. Glass Animals – Heat Waves
  3. Laroi – Stay the Kid
  4. Bad Bunny feat. Chencho Corleone – Me Porto Bonito
  5. Bad Bunny – Tití Me Preguntó

Что касается самых популярных альбомов в мире, то снова безоговорочным лидером стал Bad Bunny и его пластинка Un Verano Sin Ti

Самые популярные альбомы в мире

  1. Bad Bunny – Un Verano Sin Ti
  2. Гарри Стайлс – Harry's House
  3. Olivia Rodrigo – Sour
  4. Эд Ширан – "="
  5. Doja Cat – Planet Her

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Дата публикации
Просмотры
478
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