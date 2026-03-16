Сразу два победителя в одной номинации и отказ Шона Пенна забирать награду: как прошел "Оскар-2026"

Шон Пенн проигнорировал "Оскар-2026" / © Associated Press

В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе отгремела торжественная кинопремия "Оскар-2026".

Мероприятие традиционно состоялось в театре Долби. Триумфатором года стал фильм "Битва за битвой" от режиссера Пола Тома Андерсона. Именно эта картина забрала шесть статуэток. Далее по количеству побед лидирует лента "Грешники", у которой четыре награды.

Но церемония "Оскара" приковывала внимание не только этим. Хотя и в этом году обошлось без эпических инцидентов, таких как голый Джон Сина на сцене или драка Уилла Смита, но тем не менее американский актер и режиссер Шон Пенн решил проигнорировать мероприятие, хотя и стал лауреатом. А в одной из категорий вообще было сразу два победителя. Поэтому, предлагаем узнать, чем удивлял "Оскар-2026".

Второй год подряд мероприятие вел американский юморист Конан О'Брайен. Потешить шутками от однозначно умеет. В частности, ведущий подколол одного из номинантов Тимоти Шаламе за его неоднозначные высказывания об опере и балете. О'Брайен шутил, что хорошо, что хотя бы джазу не досталось.

Конан О'Брайен

Кроме того, ведущий поднимал важную тему влияние искусственного интеллекта, что особенно остро стоит в киноиндустрии. Кстати, с 2029 года "Оскар" будут транслировать на YouTube бесплатно. У ведущего и на эту тему нашлось, что сказать. Он пошутил, что пользователям без премиум подписки будет несладко, ведь придется смотреть немало рекламы.

А теперь что касается победителей. В номинации "Лучший фильм" победила лента "Битва за битвой", "Лучшая женская роль" - Джесси Бакли, "Лучшая мужская роль" - Майкл Б. Джордан.

Майкл Б. Джордан

Кстати, в этом году случилось такое, чего на "Оскаре" почти никогда не бывает. В номинации "Лучший короткометражный фильм" сразу два победителя. Так, статуэтку получили создатели картины "Певцы", а также "Два человека обмениваются слюной". Так произошло из-за того, что фильмы завоевали одинаковое количество голосов от членов Американской академии киноискусств. Поэтому, в этой номинации почти ничья.

Были моменты на церемонии, которые очень сильно возмутили. В категории "Лучший полнометражный документальный фильм" победила картина "Мистер Никто против Путина". Это лента создана россиянами и о россиянах. В частности, в фильме рассказывается, как российским детям навязывается пропаганда в школе. Критики убеждены, что картина продвигает нарратив о "хороших русских". Кстати, когда все лауреаты на "Оскаре" говорили на английском, то создатель картины "Мистер Никто против Путина" не стал учить речь, а выдал ее на русском.

Россиянин Павел Таланкин, который на "Оскаре-2026" заговорил на русском

А вот американский актер и режиссер Шон Пенн, который стал лауреатом в категории "Лучшая мужская роль второго плана", проигнорировал церемонию. С чем это связано - неизвестно. Однако ранее актер говорил, что будет бойкотировать "Оскар". Об этом артист сообщал в 2022 году, когда президенту Владимиру Зеленскому не позволили выступить с речью на торжественной церемонии.

