Ссоры из-за детей и телефонов вместо романтики: Решетники раскрыли правду о 16-летнем браке

Григорий Решетник и его жена Кристина / © instagram.com/kristina_reshetnik

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Украинский телеведущий Григорий Решетник и его жена Кристина откровенно рассказали о семейных конфликтах, воспитании детей и о том, как они проводят время вдвоём после 16 лет официального брака.

Супруги отпраздновали топазовую годовщину свадьбы. Звезды вспомнили день, когда стали мужем и женой. Также они поделились забавными историями из семейной жизни. Не обошлось без споров о быте и воспитании сыновей. Григорий и Кристина признались, что у них разные взгляды на некоторые вопросы. А ещё рассказали, почему даже время наедине не всегда проходит по романтическому сценарию.

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Григорий Решетник и его жена Кристина / © instagram.com/grisha_reshetnik

Одним из самых ярких событий в совместной истории пары стала свадьба, которая состоялась 10 октября 2010 года в Ивано-Франковске. На торжество пригласили 150 гостей, а веселье продолжалось до самого утра. Этот день супруги до сих пор вспоминают как лучший в жизни.

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Впрочем, за годы совместной жизни у Решетников появились и темы, способные мгновенно превратить обычный разговор в жаркую дискуссию. Чаще всего разногласия возникают из-за воспитания детей. Григорий с юмором описал, чем обычно заканчиваются такие семейные обсуждения.

Григорий Решетник и его жена Кристина / © instagram.com/grisha_reshetnik

«Всякий раз, когда за столом поднимается эта тема, всё заканчивается одним и тем же — криками, спорами и словами „иди делай уроки“», — рассказал ведущий.

Кристина заметила, что у них с мужем просто не во всём совпадают взгляды. Однако Григорий сразу опроверг такое объяснение и пошутил, что на самом деле их мнения совпадают, а вот у детей своя позиция. Жена не стала продолжать спор и кратко подытожила: «Пусть будет так».

Григорий Решетник и его жена Кристина / © instagram.com/grisha_reshetnik

Еще одно забавное признание касалось покупок. Супруги назвали лучшую покупку, а также упомянули о вещах, которые считают неудачными. По мнению Григория, жена иногда покупает одежду, оставляет на ней бирки, а потом забывает об обновках. Кристина же удивилась, откуда муж знает такие подробности её гардероба. Ведущий объяснил, что они пользуются общей гардеробной, поэтому скрыть такие находки непросто.

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Но, похоже, самым запоминающимся для многих пар стало признание Решетников об их вечерах вдвоём. Романтические свидания, долгие разговоры или полное погружение друг в друга — не всегда то, что происходит за закрытыми дверями их дома.

Григорий Решетник и его жена Кристина / © instagram.com/grisha_reshetnik

«Топазовая свадьба — вот такая. Свои реалии», — пошутили Григорий и Кристина.

По словам супругов, даже когда они остаются вдвоём, каждый может погрузиться в свой смартфон. Вместо того чтобы полностью посвятить время друг другу, Решетники читают новости и проверяют, нет ли угроз и сообщений об опасности. Так привычка следить за происходящим вокруг стала частью их повседневной жизни.

Григорий Решетник и его жена Кристина / © instagram.com/grisha_reshetnik

Напомним, недавно Григорий Решетник с женой порадовали ранее невиденными фотографиями со свадьбы в честь 16-й годовщины брака.

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